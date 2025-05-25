ФХР сделала заявление после сообщений о недопуске российской сборной на ОИ-2026
ФХР: ОКР не располагает данными о недопуске сборной России по хоккею на ОИ-2026
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Олимпийский комитет России заявил, что не получал от МОК никаких уведомлений о возможном отстранении российской хоккейной команды от участия в Олимпиаде 2026 года. Эта информация была предоставлена пресс-службой Федерации хоккея РФ (ФХР).
«По информации ФХР, у Олимпийского комитета нет уведомлений от МОК об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее», — говорится в сообщении.
Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что конгресс IIHF в Стокгольме принял решение не допускать российскую сборную до Игр в Милане в 2026 году. По данным журналистов, перед заседанием в шведской столице настроения были другими. Позднее слухи были опровергнуты самой организацией.