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25 мая, 14:02

ФХР сделала заявление после сообщений о недопуске российской сборной на ОИ-2026

ФХР: ОКР не располагает данными о недопуске сборной России по хоккею на ОИ-2026

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Олимпийский комитет России заявил, что не получал от МОК никаких уведомлений о возможном отстранении российской хоккейной команды от участия в Олимпиаде 2026 года. Эта информация была предоставлена пресс-службой Федерации хоккея РФ (ФХР).

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета нет уведомлений от МОК об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее», — говорится в сообщении.

«Тогда я не поеду»: Экс-вратарь сборной Латвии призвал не допускать российских хоккеистов на ОИ
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Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что конгресс IIHF в Стокгольме принял решение не допускать российскую сборную до Игр в Милане в 2026 году. По данным журналистов, перед заседанием в шведской столице настроения были другими. Позднее слухи были опровергнуты самой организацией.

Мария Любицкая
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