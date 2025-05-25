ФХР сделала заявление после сообщений о недопуске российской сборной на ОИ-2026

«По информации ФХР, у Олимпийского комитета нет уведомлений от МОК об участии национальной сборной России по хоккею. МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее», — говорится в сообщении.

«Тогда я не поеду»: Экс-вратарь сборной Латвии призвал не допускать российских хоккеистов на ОИ

«Тогда я не поеду»: Экс-вратарь сборной Латвии призвал не допускать российских хоккеистов на ОИ

Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что конгресс IIHF в Стокгольме принял решение не допускать российскую сборную до Игр в Милане в 2026 году. По данным журналистов, перед заседанием в шведской столице настроения были другими. Позднее слухи были опровергнуты самой организацией.