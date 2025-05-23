В IIHF опровергли слухи о решении не допускать сборную России на Олимпиаду-2026

В Международной федерации хоккея (IIHF) подтвердили, что ещё не приняли решение по участию сборной России в Олимпийских играх в Милане. Слова неназванного источника приводит издание «ВсёПроСпорт».

В Федерации хоккея России также указали, что вопрос об участии российских команд в зимних Олимпийских играх 2026 года действительно обсуждали на конгрессе IIHF.

«ИИХФ, ОКР и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу», — отметили в федерации, добавив, что окончательное решение появится позже.