Трансляции матчей чемпионата мира по хоккею в России следует расценивать как предательство. Об этом заявил прославленный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

«Я вчера был в шоке, когда мы в компании смотрели хоккейный матч «Локомотив» — «Трактор», а потом кто-то переключил на трансляцию игры чемпионата мира. Матчи чемпионата транслируют и ещё что-то обсуждают это в студии. Я считаю, что в сегодняшней ситуации это предательство», — заявил Фетисов в беседе с РИА «Новости».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею объяснил свою позицию тем, что несправедливо смотреть на игру вражеских стран, пока российские бойцы сражаются за мир (против которого, кстати, выступают и Запад, и Европа) в зоне спецоперации.

Фетисов призвал прекратить трансляции, ведь российских спортсменов «выгнали как собак». Для кого продолжают показ чемпионата мира депутату до сих пор не ясно, смотреть матчи он принципиально не будет.

Напомним, что участие сборных России и Белоруссии в международных хоккейных соревнованиях было приостановлено Советом IIHF в конце февраля 2022 года на неопределенный срок. Причиной стала ситуация на Украине. Впоследствии, в феврале 2025 года, Международная федерация хоккея приняла решение о продлении отстранения российской сборной, установив его срок до завершения чемпионата мира 2026 года в Швейцарии.