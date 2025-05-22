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21 мая, 21:36

Путин поздравил ярославский «Локомотив» с исторической победой в Кубке Гагарина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив» с историческим достижением. Президент России лично позвонил главному тренеру команды Игорю Никитину, чтобы выразить поздравления всей команде и тренерскому штабу с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», — сказал Песков.

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Напомним, что в драматичном пятом матче финальной серии «Локомотив» в овертайме со счётом 2:1 одолел челябинский «Трактор», завоевав тем самым главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Для Игоря Никитина эта победа стала особенной — он стал стал третьим тренером, сумевший привести к чемпионству два разных клуба в КХЛ (ранее он побеждал с ЦСКА).

Артём Гапоненко
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