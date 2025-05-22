Путин поздравил ярославский «Локомотив» с исторической победой в Кубке Гагарина

Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив» с историческим достижением. Президент России лично позвонил главному тренеру команды Игорю Никитину, чтобы выразить поздравления всей команде и тренерскому штабу с первой в истории клуба победой в Кубке Гагарина. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», — сказал Песков.