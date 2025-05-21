Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина
«Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Обложка © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»
Ярославский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Гагарина после напряжённого пятого матча против челябинского «Трактора» в финальной серии. В игре, проходившей на домашнем льду, «железнодорожникам» потребовался овертайм, чтобы одержать победу со счётом 2:1.
Решающую шайбу на 69-й минуте матча забросил Максим Шалунов. За «Локомотив» также отличился Мартин Гернат. В составе гостей забил Стивен Кэмпфер.
Самым ценным игроком плей-офф был признал форвард «Локомотива» Александр Радулов.
Напомним, «Локомотив» второй год подряд добрался до финала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы не смогли выиграть ни одной встречи против магнитогорского «Металлурга», проиграв финальную серию со счётом 0-4.
Путь к чемпионству для ярославской команды начался с неудачи — в первом матче серии «Трактор» одержал победу со счётом 2:1. Однако затем «Локомотив» продемонстрировал характер, выиграв четыре встречи подряд. Сначала команда забрала домашнюю встречу, затем добилась двух выездных побед в Челябинске (5:2, 3:1), а затем завершила серию в пятом матче на домашнем льду.