Ярославский «Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» впервые завоевал Кубок Гагарина после напряжённого пятого матча против челябинского «Трактора» в финальной серии. В игре, проходившей на домашнем льду, «железнодорожникам» потребовался овертайм, чтобы одержать победу со счётом 2:1.

Решающую шайбу на 69-й минуте матча забросил Максим Шалунов. За «Локомотив» также отличился Мартин Гернат. В составе гостей забил Стивен Кэмпфер.

Самым ценным игроком плей-офф был признал форвард «Локомотива» Александр Радулов.

Напомним, «Локомотив» второй год подряд добрался до финала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне ярославцы не смогли выиграть ни одной встречи против магнитогорского «Металлурга», проиграв финальную серию со счётом 0-4.