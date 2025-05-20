КХЛ назвала трёх номинантов на приз лучшему вратарю сезона 2024/2025

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила список из трёх вратарей, претендующих на звание лучшего голкипера сезона 2024/2025. Имя победителя определится путём голосования, в котором примут участие главные тренеры всех команд КХЛ.

В тройку финалистов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Москва) и Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Даниил Исаев доминировал в регулярном чемпионате, одержав наибольшее количество побед (29) и показав лучший коэффициент надёжности (1,61). Кроме того, он занял второе место по количеству «сухих» матчей (8). В плей-офф Исаев также демонстрирует впечатляющую игру, лидируя по числу побед (15), коэффициенту надёжности (1,56) и занимая второе место по проценту отражённых бросков (93,5%).

Владислав Подъяпольский, сменивший клуб по ходу сезона, стал лучшим по проценту отраженных бросков (93,8%) в «регулярке», а также вошёл в пятерку лучших по коэффициенту надежности (2,04). В плей-офф он занимает третью строчку по проценту отражённых бросков (93,5%) и чётвертую по коэффициенту надёжности (2,15).

Никита Серебряков, как и Подъяпольский, перешёл в другую команду во время сезона. В 34 матчах регулярного чемпионата он одержал 19 побед, показав коэффициент надёжности 2,41 и отразив 92,6% бросков.

Церемония награждения лучших игроков и закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая.