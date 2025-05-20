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20 мая, 09:54

КХЛ назвала трёх номинантов на приз лучшему вратарю сезона 2024/2025

Исаев, Подъяпольский и Серебряков — номинанты на приз лучшему вратарю в КХЛ

Даниил Исаев — один из претендентов на звание лучшего вратаря КХЛ. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Даниил Исаев — один из претендентов на звание лучшего вратаря КХЛ. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила список из трёх вратарей, претендующих на звание лучшего голкипера сезона 2024/2025. Имя победителя определится путём голосования, в котором примут участие главные тренеры всех команд КХЛ.

В тройку финалистов вошли Даниил Исаев («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Лада»/«Динамо» Москва) и Никита Серебряков (СКА/«Авангард»).

Даниил Исаев доминировал в регулярном чемпионате, одержав наибольшее количество побед (29) и показав лучший коэффициент надёжности (1,61). Кроме того, он занял второе место по количеству «сухих» матчей (8). В плей-офф Исаев также демонстрирует впечатляющую игру, лидируя по числу побед (15), коэффициенту надёжности (1,56) и занимая второе место по проценту отражённых бросков (93,5%).

Владислав Подъяпольский, сменивший клуб по ходу сезона, стал лучшим по проценту отраженных бросков (93,8%) в «регулярке», а также вошёл в пятерку лучших по коэффициенту надежности (2,04). В плей-офф он занимает третью строчку по проценту отражённых бросков (93,5%) и чётвертую по коэффициенту надёжности (2,15).

Никита Серебряков, как и Подъяпольский, перешёл в другую команду во время сезона. В 34 матчах регулярного чемпионата он одержал 19 побед, показав коэффициент надёжности 2,41 и отразив 92,6% бросков.

Церемония награждения лучших игроков и закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая.

Названы номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ
Названы номинанты на приз самому ценному игроку сезона КХЛ

Ранее сообщалось, что во втором матче финального противостояния Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» взял убедительный реванш у челябинского «Трактора», разгромив соперника со счётом 4:1. Игра, прошедшая в Ярославле, собрала на трибунах 8 362 болельщика.

Алиса Хуссаин
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