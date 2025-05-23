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23 мая, 11:20

Триумф и память: Кубок Гагарина привезли к мемориалу погибшей команды «Локомотива»

ХК «Локомотив» доставил Кубок Гагарина к мемориалу погибшей команды в Туношне

Обложка © Telegram / В гостях у Суры

Обложка © Telegram / В гостях у Суры

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», впервые в своей истории завоевавший Кубок Гагарина, совершил глубоко символический жест. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги был доставлен в Туношну, на мемориал, посвящённый памяти команды, трагически погибшей в авиакатастрофе 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Трофей доставили на мемориал. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать, — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сказано в публикации.

Трагедия, унёсшая жизни 44 человек, произошла 7 сентября 2011 года. Самолёт Як-42, на борту которого находилась команда «Локомотива», направлявшаяся на матч в Белоруссию против минского «Динамо», рухнул почти сразу после взлёта из Ярославля, оставив незаживающую рану в сердцах болельщиков и всего хоккейного мира. Теперь, спустя годы, Кубок Гагарина вернулся на место скорби, но уже как символ возрождения и вечной памяти.

Первый в истории Кубок Гагарина: как «Локомотив» стал лучшим в КХЛ
Первый в истории Кубок Гагарина: как «Локомотив» стал лучшим в КХЛ

Напомним, что ярославский «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, обыграв челябинский «Трактор» со счётов 2:1 в овертайме. За победу команда получит около 1 миллиарда рублей в качестве премиальных для игроков и тренерского штаба. Кстати, в прошлом году «железнодорожники» тоже добрались до финала, но уступили магнитогорскому «Металлургу».

Владимир Озеров
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