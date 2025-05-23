Триумф и память: Кубок Гагарина привезли к мемориалу погибшей команды «Локомотива»

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив», впервые в своей истории завоевавший Кубок Гагарина, совершил глубоко символический жест. Главный трофей Континентальной хоккейной лиги был доставлен в Туношну, на мемориал, посвящённый памяти команды, трагически погибшей в авиакатастрофе 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Трофей доставили на мемориал. Видео © Telegram / Хоккейный клуб «Локомотив»

«Сегодня мы отвезли Кубок Гагарина туда, где он обязан был побывать, — на мемориал в Туношну. Эту победу мы посвящаем чемпионам наших сердец. Наша команда навсегда!» — сказано в публикации.