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22 мая, 18:14

Премиальные «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина пробили потолок зарплат КХЛ

Metaratings: «Локомотив» премируют миллиардом рублей за победу в Кубке Гагарина

Игроки ярославского «Локомотива». Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

Игроки ярославского «Локомотива». Обложка © VK / Хоккейный клуб «Локомотив»

Ярославский «Локомотив» получит крупное денежное вознаграждение за победу в Кубке Гагарина. Согласно данным Metaratings, общая сумма премиальных хоккеистов и тренерского штаба составит около 1 миллиарда рублей.

Особенностью ситуации является то, что эти выплаты не входят в установленный КХЛ потолок зарплат, который для текущего сезона ограничен 900 миллионами рублей. Однако по данным Sports.ru, регламентом лиги разрешается превысить зарплатный потолок за счёт премий.

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Напомним, ХК «Локомотив» из Ярославля обыграл челябинский «Трактор» со счётом 2:1 в пятом матче финальной серии и выиграл главный трофей КХЛ. Лучшим игроком матча признали Александра Радулова. Президент РФ Владимир Путин лично позвонил тренеру команды Игорю Никитину, чтобы поздравить его с победой.

Юрий Лысенко
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