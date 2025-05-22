Первый в истории Кубок Гагарина: как «Локомотив» стал лучшим в КХЛ «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина по хоккею. Ярославский клуб накануне обыграл челябинский «Трактор» в пятом матче финальной серии турнира со счётом 2:1. О пути «Локо» к первому в истории Кубку Гагарина — в материале Life.ru. 22 мая, 11:54 Александр Радулов («Локомотив») с Кубком Гагарина. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Вчерашняя игра была решающей, поскольку «Локомотив», имея в своём активе три победы, был в шаге от заветного трофея. «Трактору» с одним выигранным матчем из четырёх нужна была победа, чтобы продолжить борьбу за кубок.

Игра получилась по-настоящему напряжённой, но первый период завершился без заброшенных шайб. Во втором периоде команды всё-таки порадовали болельщиков первой заброшенной шайбой — на 26-й минуте отличился защитник «Локо» Мартин Гернат. После пропущенной шайбы челябинцам необходимо было отыграться, чтобы спасти серию, но хоккеистам «Трактора» во втором периоде так и не удалось распечатать ворота ярославской команды.

Заключительная 20-минутка оказалась по-настоящему напряжённой. Челябинцы все свои силы сконцентрировали на атаке чужих ворот — и эти усилия принесли свои плоды: на 54-й минуте им удалось сравнять счёт усилиями Стивена Кэмпфера. Так основное время игры завершилось вничью — 1:1. Исход матча должен был решить овертайм, в котором удача сопутствовала «Локомотиву», а автором победного гола стал Максим Шалунов.

Максим Шалунов («Локомотив»), Максим Берёзкин («Локомотив») и Максим Шабанов («Трактор») во время матча. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Победа в Кубке Гагарина стала для «Локомотива» первой в истории существования турнира. В последний раз ярославцы становились чемпионами России в 2003 году. В первом розыгрыше Кубка Гагарина в 2009 году «Локомотиву» удалось дойти до финала. Но тогда команда из Ярославля уступила в финале казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4. Кроме того, для ярославской команды победа в нынешнем финале имела особое значение, поскольку в прошлом сезоне «Локо» в финальной серии всухую уступил «Металлургу» — 4:0. В текущем розыгрыше ярославцы реабилитировались перед собственными болельщиками, раздобыв долгожданную победу.

К розыгрышу плей-офф «Локомотив» подходил в составе одного из фаворитов турнира, клуб из Ярославля занял первое место в Западной конференции регулярного розыгрыша, оторвавшись от ближайшего преследователя на 13 очков. Это дало команде небольшое преимущество в праве сыграть большее количество матчей серий на своём поле. Но на первой стадии плей-офф оно ему не пригодилось — «Локо» одержал четыре победы подряд над нижегородским «Торпедо» и вышел в четвертьфинал.

В следующей стадии ярославцам пришлось повозиться с омским «Авангардом». Получилась упорная борьба, в которой до конца не был очевиден победитель серии. Но в седьмом матче домашние стены всё же помогли «Локомотиву» добиться заветной победы. В полуфинале ярославцам противостоял уфимский «Салават Юлаев». Серия казалась многообещающей, но «Локомотиву» удалось добиться успеха всего за пять матчей и выйти в финал.

«Трактор» в нынешнем сезоне порадовал болельщиков хорошей и результативной игрой. Челябинцы по итогам регулярного чемпионата возглавили турнирную таблицу Восточной конференции, обойдя на три очка ближайшего преследователя в лице «Салавата Юлаева». По этой причине в нынешнем сезоне в финале Кубка Гагарина встретились сильнейшие команды турнира как в регулярке, так и в плей-офф.

Игроки ХК «Локомотив» радуются победе в матче финала плей-офф чемпионата КХЛ в Ярославле. Фото © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

Путь к долгожданному финалу для «Трактора» трудно назвать сложным, несмотря на то что команда получила право сыграть в решающей серии впервые за 12 лет. В 1/8 финала соперником челябинцев стал «Адмирал», который, несмотря на скромную восьмую строчку в Восточной конференции КХЛ, сумел навязать борьбу оппоненту. Серия продлилась шесть матчей, но «Трактору» удалось одержать верх со счётом 4:2. В четвертьфинальном противостоянии челябинской команде удалось сломить сопротивление минского «Динамо» — 4:1. В полуфинале «Трактору» предстояло сыграть с более грозным соперником — московским «Динамо».

Серия была многообещающей, но «Трактору» удалось сенсационно решить исход противостояния всего за пять игр и выйти в финальную серию. Для челябинцев нынешний финал стал вторым в истории Кубка Гагарина — и в обоих случаях «Трактор» был вынужден довольствоваться серебряными наградами.

Авторы Альмир Хабибуллин