Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера. Контракт со швейцарским специалистом подписан до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. В его тренерский штаб войдут Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи, рассказали в пресс-службе клуба.

49-летний Челестини до прихода в ЦСКА руководил швейцарским «Базелем», с которым в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. В его послужном списке также работа с такими клубами, как «Сьон», «Люцерн», «Лугано», «Лозанна», итальянская «Террачина» и испанская «Малага» (в качестве ассистента).

Как футболист Челестини выступал за сборную Швейцарии (35 матчей, 2 гола), «Марсель», «Леванте», «Хетафе», «Труа» и ряд швейцарских команд.