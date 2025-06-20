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Регион
20 июня, 14:28

Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером ЦСКА

Фабио Челестини. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Фабио Челестини. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Фабио Челестини на пост главного тренера. Контракт со швейцарским специалистом подписан до 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон. В его тренерский штаб войдут Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи, рассказали в пресс-службе клуба.

49-летний Челестини до прихода в ЦСКА руководил швейцарским «Базелем», с которым в сезоне-2024/25 выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. В его послужном списке также работа с такими клубами, как «Сьон», «Люцерн», «Лугано», «Лозанна», итальянская «Террачина» и испанская «Малага» (в качестве ассистента).

Как футболист Челестини выступал за сборную Швейцарии (35 матчей, 2 гола), «Марсель», «Леванте», «Хетафе», «Труа» и ряд швейцарских команд.

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Напомним, 9 июня Марко Николич заявил об уходе с поста главного тренера ПФК ЦСКА. Сербский футбольный наставник тренировал армейцев один год, а теперь возглавляет АЕК.

Александра Мышляева
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