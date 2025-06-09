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9 июня, 13:43

Марко Николич покидает пост главного тренера московского ЦСКА

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Марко Николич покидает пост главного тренера ПФК ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Сербский футбольный наставник тренировал «армейцев» один год. Всего неделю назад его подопечные сумели выиграть Кубок России. Вскоре появились данные о том, что специалист продолжит работу в греческом клубе АЕК.

Николич написал трогательное послание болельщикам ЦСКА, умолчав о причинах своего ухода. Он подчеркнул, что всегда будет помнить и любить фанатов этой команды, которые даже самые тусклые матчи превращали в настоящий футбольный праздник.

«Я благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше», — заявил тренер.

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Напомним, что 1 июня ЦСКА под руководством Николича одержал победу над ФК «Ростов», став обладателем Кубка России. В основное время победителя не выявили, поэтому пришлось играть серию пенальти, в которой «армейцы» были сильнее. Вскоре после этого футбольный наставник сообщил игрокам об уходе.

Владимир Озеров
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