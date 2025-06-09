Марко Николич покидает пост главного тренера московского ЦСКА

Марко Николич покидает пост главного тренера ПФК ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского футбольного клуба.

Сербский футбольный наставник тренировал «армейцев» один год. Всего неделю назад его подопечные сумели выиграть Кубок России. Вскоре появились данные о том, что специалист продолжит работу в греческом клубе АЕК.

Николич написал трогательное послание болельщикам ЦСКА, умолчав о причинах своего ухода. Он подчеркнул, что всегда будет помнить и любить фанатов этой команды, которые даже самые тусклые матчи превращали в настоящий футбольный праздник.