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7 июня, 21:57

СМИ сообщили, что Николич уведомил игроков ЦСКА об уходе из клуба

«СЭ»: Николич сообщил игрокам ЦСКА об уходе после конфликта с руководством

Марко Николич. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Марко Николич. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич уведомил нескольких футболистов клуба о завершении своей работы в команде. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сербский специалист лично позвонил отдельным игрокам, чтобы попрощаться и подтвердить это решение.

Перед этим Николич поставил условие руководству клуба: он согласен продолжить работу только при отстранении заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелёва. Ответ на требование тренера оказался отрицательным, после чего он принял решение уйти. СМИ связывают его с греческим клубом АЕК.

Николич возглавил армейцев летом 2024 года. Действующий контракт с московским клубом рассчитан до конца июня 2026-го.

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Напомним, в июне ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале, который прошёл в «Лужниках», армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти. Матч завершился нулевой ничьей в основное время. Всего в активе армейцев 14 кубковых трофеев, включая пять побед в Кубке СССР.


Тимур Хингеев
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