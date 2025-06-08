СМИ сообщили, что Николич уведомил игроков ЦСКА об уходе из клуба

Главный тренер ЦСКА Марко Николич уведомил нескольких футболистов клуба о завершении своей работы в команде. Как сообщает «Спорт-Экспресс», сербский специалист лично позвонил отдельным игрокам, чтобы попрощаться и подтвердить это решение.

Перед этим Николич поставил условие руководству клуба: он согласен продолжить работу только при отстранении заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелёва. Ответ на требование тренера оказался отрицательным, после чего он принял решение уйти. СМИ связывают его с греческим клубом АЕК.