Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 12:58

Президент Узбекистана наградил футбольную сборную за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Мирзиёев наградил футбольную сборную за выход на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Сборная Узбекистана. Обложка © Getty Images / NurPhoto

За исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года президент республики Шавкат Мирзиёев наградил футболистов и их тренера Тимура Кападзе. Указ об этом опубликован на сайте главы соседнего государства.

Футболистам и Копадзе было присвоено звание «Гордость Узбекистана». Равшан Ирматов, первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана, удостоен ордена «За бескорыстную службу». Орденом Дружбы также награждены некоторые члены тренерского штаба национальной сборной.

В составе награждённой сборной Узбекистана по футболу два игрока выступают в российских клубах: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Рустам Ашурматов («Рубин»).

Перед началом матча Россия — Нигерия будет объявлена минута молчания
Перед началом матча Россия — Нигерия будет объявлена минута молчания

Накануне стало известно, что сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Он пройдёт летом следующего года в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Узбекистан
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar