Президент Узбекистана наградил футбольную сборную за выход на ЧМ-2026

За исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года президент республики Шавкат Мирзиёев наградил футболистов и их тренера Тимура Кападзе. Указ об этом опубликован на сайте главы соседнего государства.

Футболистам и Копадзе было присвоено звание «Гордость Узбекистана». Равшан Ирматов, первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана, удостоен ордена «За бескорыстную службу». Орденом Дружбы также награждены некоторые члены тренерского штаба национальной сборной.

В составе награждённой сборной Узбекистана по футболу два игрока выступают в российских клубах: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Рустам Ашурматов («Рубин»).



