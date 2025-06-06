Президент Узбекистана наградил футбольную сборную за выход на ЧМ-2026
Президент Узбекистана Мирзиёев наградил футбольную сборную за выход на ЧМ-2026
Сборная Узбекистана. Обложка © Getty Images / NurPhoto
За исторический выход сборной Узбекистана на чемпионат мира 2026 года президент республики Шавкат Мирзиёев наградил футболистов и их тренера Тимура Кападзе. Указ об этом опубликован на сайте главы соседнего государства.
Футболистам и Копадзе было присвоено звание «Гордость Узбекистана». Равшан Ирматов, первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана, удостоен ордена «За бескорыстную службу». Орденом Дружбы также награждены некоторые члены тренерского штаба национальной сборной.
В составе награждённой сборной Узбекистана по футболу два игрока выступают в российских клубах: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) и Рустам Ашурматов («Рубин»).
Накануне стало известно, что сборная Узбекистана впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. Он пройдёт летом следующего года в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.