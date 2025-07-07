Малком вернётся в «Зенит»?: «Аль-Хиляль» намерен разорвать контракт с форвардом

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» рассматривает вариант прекращения сотрудничества с бразильским нападающим Малкомом, у которого также есть российский паспорт. Об этом пишет Asharq Al-Awsat.

Текущее сотрудничество, по данным источника издания, не будет продолжено по обоюдному согласию. Критика в адрес Малкома со стороны части болельщиков последовала за поражением от «Флуминенсе» со счётом 1:2 в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Вступив в должность главного тренера «Аль-Хиляля» в начале июня, Симоне Индзаги сразу же инициировал вопрос о пересмотре состава иностранных игроков. Он предложил клубу рассмотреть возможность расставания не только с Малкомом, но и с Ренаном Лоди, Кайо Сезаром и Александаром Митровичем.

В летнее трансферное окно 2023 года «Аль-Хиляль» приобрел 28-летнего Малкома у «Зенита» за 60 миллионов евро. Футболист, получивший российское гражданство в феврале 2023 года, подписал контракт с саудовским клубом, действующий до лета 2027 года. За время выступлений в «Зените» Малком четырежды становился чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.