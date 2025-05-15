Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом третий год подряд

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes. Это уже третий год, когда CR7 лидирует в рейтинге.

За год Роналду заработал 275 миллионов долларов ($225 млн принесла зарплата и бонусы, $50 млн — спонсоры). В 2024 году он инвестировал в производителя носимых технологий Whoop, компанию по производству фарфора Vista Alegre и бренд пищевых добавок Bioniq. Также чемпион Европы объявил о создании независимой киностудии UR-MARV вместе с режиссёром Мэттью Воном, а ещё запустил канал на YouTube и набрал там 75 миллионов подписчиков.

Второе место занял защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, заработавший 156 миллионов долларов ($100 млн от спонсоров плюс $56 млн зарплатных денег). На третьей строчке британский боксёр Тайсон Фьюри с доходом $146 млн ($140 млн на ринге + $6 млн за его пределами).

В топ-10 также вошли игрок в американский футбол Дак Прескотт, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, бейсболист Хуан Сото из Доминиканской Республики, форвард саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема, японский бейсболист Сёхэй Отани и форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант.