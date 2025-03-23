Роналду пообещал жениться на матери своих детей после «щелчка»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не собирается жениться на 31-летней модели Джорджине Родригес в ближайшее время, хотя у пары уже есть общие дети. Футболист уклончиво ответил, что ждёт «щелчка», чтобы решиться зарегистрировать отношения с избранницей. В этом он признался на реалити-шоу «Я — Джорджина».

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ georginagio

«Мы женимся, когда произойдёт тот самый щелчок. Как и во всём, что касается нашей жизни. Она знает, о чём я говорю. Это может произойти через год или через полгода, или через месяц. Но я на 100% уверен, что это случится», — пояснил Роналду.

40-летний форвард живёт с Родригес с 2017 года, за это время у них родилось две дочери. По слухам, мать футболиста не даёт ему оформить отношения с возлюбленной, обвинив последнюю в том, что та хочет лишь разбогатеть при помощи брака, а искренней любви к Роналду не испытывает.