Пнул мяч и размахивал руками: Роналду взбесился из-за российского судьи-миллионера
Роналду остался недоволен судейством российского арбитра Левникова
Криштиану Роналду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», известный португальский футболист Криштиану Роналду, выразил свое недовольство действиями российского футбольного арбитра Кирилла Левникова в ходе матча национальной сборной Саудовской Аравии против команды «Аль-Иттифак».
Причиной раздражительности Роналду стало решение судьи Левникова об удалении с поля игрока Джона Дурана. Это произошло после того, как Джон Дуран, сразу после пропущенного командой гола, слегка ударил полузащитника Абдулелы Аль-Малки рукой по голове. Португальский спортсмен выразил своё несогласие с решением российского судьи и, демонстрируя собственный протест, Роналду пнул мяч из центра поля в направлении скамейки запасных.
Также Роналду устроил разборки с резервным судьёй, которому жаловался на российского арбитра. При этом футболист активно размахивал руками и жестикулировал.
Результат игры оказался не в пользу команды «Аль-Наср», матч завершился поражением Саудовской Аравии со счётом 3:2.
Ранее стало известно, что титулованный спортсмен задумывается о завершении карьеры. Роналду ещё точно не решил, какой вариант развития событий в будущем для него является подходящим, но один из них — уход из большого спорта.