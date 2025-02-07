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Регион
6 февраля, 22:54

Положил начало эпохе доминирования: Месси назван величайшим футболистом в истории

Лионель Месси стал величайшим футболистом в истории по версии FourFourTwo

Первую строчку в рейтинге лучших футболистов в истории занял аргентинский нападающий Лионель Месси. Список был составлен британским спортивным порталом FourFourTwo.

«В учебниках истории Месси будут восхвалять. Через 20 лет молодые футбольные фанаты будут читать о «мессианской фигуре», чей талант ошеломил мир, побил множество рекордов и положил начало эпохе доминирования», — говорится в материале.

На втором месте расположился бразилец Пеле, а тройку лидеров замкнул его соотечественник Диего Марадона. Четвёртая позиция досталась португальцу Криштиану Роналду, а пятая — Йохану Кройфу. На шестой строчке оказался бразильский форвард Роналдо, которого сам Месси ранее называл сильнейшим игроком в истории.

В список также вошёл советский вратарь Лев Яшин, ставший единственным представителем России в рейтинге. Он занял 26 место и остаётся единственным голкипером, удостоенным награды «Золотой мяч».

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В январе Месси отличился тем, что не пришёл на вручение Президентской медали Свободы в Белом доме. Он объяснил своё отсутствие плотным графиком, выразив благодарность за награду.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Тимур Хингеев
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