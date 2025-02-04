«Краснодар» в меньшинстве одержал победу над «Динамо» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл команду московского «Динамо» в рамках матча Зимнего Кубка РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в ворота противника на 61-й минуте забил Джон Кордоба. Об этом сообщили на официальном сайте «Краснодара».

Команда обыграла «Динамо» в меньшинстве так, как на 56-й минуте был удалён футболист Витор Тормена. Он совершил грубый фол против Дениса Бокова, что является нарушением правил. Тренер «Динамо» Марцел Личка толкнул Тормена в грудь и спровоцировали конфликт. Из-за этого на поле произошла массовая потасовка между игроками бело-голубых и чёрно-зелёных. Несколько футболистов увидели перед собой жёлтую карточку.

Сейчас в группе А Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» и московский «Спартак» делят первое место, имея по три очка. «Динамо» пока не заработало ни одного, но у них есть матч в запасе. 7 февраля бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».