Махачкалинский «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол

Махачкалинский «Анжи» сообщил о возвращении в мир профессионального футбола. Информация об этом появилась в официальном канале команды в Telegram.

Статуса профклуба «Анжи» лишился в 2022 году. Причиной стали невыполненные финансовые обязательства перед игроками и работниками, поэтому клуб потерял лицензию. Спустя три года представители команды сообщили, что «Анжи» заявляется в третий дивизион российского футбола.

Возвращение в большой спорт открывает двери для привлечения новых спонсоров и инвесторов, что может укрепить финансовую базу. Также там подчеркнули, что им важно восстановить доверие фанатов.

«После долгого пути восстановления и упорной подготовки мы готовы снова радовать вас яркими матчами, незабываемыми эмоциями и стремлением к победам», — заявили в пресс-службе.

«Анжи» был основан в 1991 году. В январе 2011 года владельцем клуба стал Сулейман Керимов, вложения которого помогли клубу приобрести мировых звёзд, а на тренерский мостик пригласить экс-наставника сборной России Гуса Хидинка. В сезоне 2012/13 махачкалинцы стали третьими в Российской Премьер-лиге, в том же сезоне и на следующий год команда добиралась до 1/8 финала Лиги Европы.