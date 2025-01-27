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Регион
27 января, 17:17

ФИФА сняла с ЦСКА запрет на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет на трансферы для московского ЦСКА, говорится в сообщении пресс-службы организации, передаёт ТАСС.

27 января нидерландский клуб «Херенвен» объявил, что ЦСКА погасил долг по трансферу нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. Как уточнил источник, «Херенвен» направил запрос в ФИФА с просьбой снять запрет на трансферы, поскольку клуб получил оплату за Эджуке.

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Ранее Life.ru сообщал, что ФИФА наложила запрет на регистрацию новых игроков для российских клубов ЦСКА и «Химки» до летнего трансферного окна 2026 года. Запрет на ЦСКА был вызван проблемами с трансфером нигерийского нападающего Чидеру Эджуке. В августе нидерландский клуб «Херенвен» подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) и ФИФА из-за неуплаты полной суммы за игрока.

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Александра Мышляева
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