Футболисты ЦСКА провели необычный новогодний матч

Легендарный футбольный матч прошёл на «ВЭБ Арене». Спортсмены устроили детям настоящую предновогоднюю игру. Футболисты основного состава ЦСКА вышли на поле против 158 маленьких игроков из клубной академии.

Встреча завершилась важной победой в пользу воспитанников академии. В составе ЦСКА сыграли пять футболистов в костюмах Деда Мороза: вратарь Владислав Тороп, защитники Данил Круговой, Виллиан Роша и Матвей Лукин, а также полузащитник Аббосбек Файзуллаев.

Дети двигались по схеме «30-50-50». Игра прошла под наблюдением наставника армейцев Марко Николича. Основной же состав ЦСКА контролировал полузащитник Максим Мухин.

«У нас будет такая структура на поле: 10 вратарей — все на ворота, 30 на оборону, 50 в полузащиту, 50 в атаку. Наш соперник самый сильный, но всё равно мы должны победить сегодня», — сказал Николич своим юным футболистам.