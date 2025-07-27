На Украине забили тревогу из-за массового вывоза 16-17 летних мальчиков за границу
Скороход: Массовый вывоз 16-17 летних парней грозит Украине потерей поколения
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Украина столкнулась с массовым оттоком молодого поколения за границу. Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о тревожной тенденции — массовом вывозе украинскими родителями своих 16-17-летних сыновей за рубеж. По словам парламентария, это может привести к потере целого поколения и стать катастрофой для страны. Об этом она рассказала YouTube-каналу Politeka Online.
Скороход отметила, что молодые люди, оказавшись за границей, постепенно ассимилируются и остаются там на постоянное жительство. Комментируя предложение коллеги по парламенту разрешить выезд мужчинам 18-24 лет, Скороход выразила сомнение в эффективности таких мер. По её мнению, это лишь попытка снизить отток ещё более молодых граждан.
Парламентарий признала, что государство не может просто запретить молодёжи выезжать. Однако и удержание молодых людей в стране силой не решит проблему, учитывая уже достигшие критических масштабов показатели миграции.
«С другой стороны, у нас и так сумасшедший отток молодёжи, но тем, что мы её будем здесь удерживать, тоже вопрос не решается», — подытожила она.
Ранее Life.ru писал, что массовая эмиграция молодёжи грозит Украине серьёзными социальными потрясениями. За границей сейчас обучаются порядка 720 тысяч украинских школьников. Основной причиной массового отъезда называют стремление избежать военной мобилизации. Эксперты предупреждают, что такая тенденция может привести к цепной реакции: вслед за студентами могут начать уезжать преподаватели, что спровоцирует острый кадровый кризис во всех секторах экономики. Сложившаяся ситуация оценивается как угрожающая социальной стабильности страны.