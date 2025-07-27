На Украине забили тревогу из-за массового вывоза 16-17 летних мальчиков за границу

Украина столкнулась с массовым оттоком молодого поколения за границу. Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила о тревожной тенденции — массовом вывозе украинскими родителями своих 16-17-летних сыновей за рубеж. По словам парламентария, это может привести к потере целого поколения и стать катастрофой для страны. Об этом она рассказала YouTube-каналу Politeka Online.

Скороход отметила, что молодые люди, оказавшись за границей, постепенно ассимилируются и остаются там на постоянное жительство. Комментируя предложение коллеги по парламенту разрешить выезд мужчинам 18-24 лет, Скороход выразила сомнение в эффективности таких мер. По её мнению, это лишь попытка снизить отток ещё более молодых граждан.

Парламентарий признала, что государство не может просто запретить молодёжи выезжать. Однако и удержание молодых людей в стране силой не решит проблему, учитывая уже достигшие критических масштабов показатели миграции.

«С другой стороны, у нас и так сумасшедший отток молодёжи, но тем, что мы её будем здесь удерживать, тоже вопрос не решается», — подытожила она.