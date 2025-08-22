Киев бросил 22 украинцев на грузино-российской границе

Украинские власти вывезли 65 своих граждан, находившихся в нейтральной зоне на границе России и Грузии, однако оставили ещё 22 человека. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Грузии. В ведомстве уточнили, что 65 человек были добровольно вывезены чартерным рейсом через третью страну при организационном содействии грузинской стороны.

«Выражаем надежду, что в отношении оставшихся на границе лиц процесс не будет затягиваться и они смогут вернуться на свою родину своевременно, в ближайшем будущем», — подчёркивает ведомство.

МВД Грузии пояснило, что все 87 человек изначально были депортированы из России и не могли въехать в Грузию из-за отсутствия действительных документов и тяжёлого криминального прошлого.