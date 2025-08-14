Встреча Путина и Трампа
13 августа, 22:40

Украина вышла из договора СНГ об эвакуации граждан из третьих стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BUTENKOV ALEKSEI

Украина решила выйти очередного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил в Telegram-канале представитель украинского кабинета министров Тарас Мельничук.

На этот раз Киев покинет «Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций», подписанное в апреле 1996 года. Проект закона уже получил одобрение.

Украина готова обсуждать вопрос территорий, заявил Мерц

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о решающих днях для Украины. Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будут обсуждаться условия завершения украинского конфликта.

