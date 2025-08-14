Украина вышла из договора СНГ об эвакуации граждан из третьих стран
Украина решила выйти очередного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил в Telegram-канале представитель украинского кабинета министров Тарас Мельничук.
На этот раз Киев покинет «Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций», подписанное в апреле 1996 года. Проект закона уже получил одобрение.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о решающих днях для Украины. Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, на которой будут обсуждаться условия завершения украинского конфликта.