Президент Финляндии Стубб: Ближайшие дни— решающие для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © AP/TASS
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие дни и недели могут произойти ключевые события, способные повлиять на ход конфликта на Украине. По его словам, на видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа и европейских лидеров обсуждались усилия по достижению прекращения огня и установлению прочного и справедливого мира.
«Мы поддерживаем Украину. Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — отметил Стубб в соцсети Х.
Ранее в СМИ прошла информация, что Трамп перед Аляской якобы заверил Зеленского и европейцев, что поставки вооружений Украине «не прекратятся ни при каких обстоятельствах», независимо от исхода переговоров с Москвой. Что касается самой двусторонней встречи Путина и Трампа, то она пройдёт 15 августа в Анкоридже в штате Аляска. Основной темой станет разрешение украинского конфликта.