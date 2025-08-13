Президент Финляндии Стубб: Ближайшие дни— решающие для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ближайшие дни и недели могут произойти ключевые события, способные повлиять на ход конфликта на Украине. По его словам, на видеоконференции с участием президента США Дональда Трампа и европейских лидеров обсуждались усилия по достижению прекращения огня и установлению прочного и справедливого мира.