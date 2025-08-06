Депортированные из России украинцы устроили голодовку на границе Грузии

Пятеро украинцев, депортированных из России за совершение различных преступлений, объявили голодовку на границе с Грузией. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Голодающие надеются через акцию привлечь внимание посольства Украины в Тбилиси и Международного комитета Красного Креста, чтобы ускорить возвращение на родину. В МВД Грузии подчеркнули, что официальных требований к стране участники голодовки не выдвигали.

Как сообщил представитель пограничной полиции Лука Пааташвили, большинство из застрявших имеют судимости по тяжким статьям. Сейчас обсуждается возможный транзит через Молдавию, однако Кишинев также отказывается принимать этих граждан.