Депортированные Россией украинцы застряли на границе с Грузией
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Около 40 граждан Украины, депортированных из России, уже несколько дней не могут въехать в Грузию — об этом сообщает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в Тбилиси.
По информации издания, украинцев тщательно проверяют грузинские власти, а украинское посольство требует соблюдения всех процедур и оформления необходимых документов. Все депортированные ранее отбывали различные сроки в российских исправительных учреждениях. Волонтёры, оказывающие помощь на границе, сообщают, что люди находятся в тяжелых и антисанитарных условиях. По их словам, число ожидающих на границе может возрасти, поскольку Россия продолжает выдворение украинских граждан. На этом фоне Грузия также усилила контроль за въездом и миграционными правилами.
В июне 2025 года выдворение иностранных граждан из России участилось на фоне усиления мер безопасности и миграционного контроля. Власти объясняют это истечением сроков заключения у ранее осуждённых граждан, а также необходимостью соблюдения визового режима и миграционного законодательства в условиях обострившейся международной обстановки. Дополнительно на решение о депортации влияет отсутствие законных оснований для дальнейшего пребывания этих лиц на территории РФ.