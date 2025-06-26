Депортированные Россией украинцы застряли на границе с Грузией

Около 40 граждан Украины, депортированных из России, уже несколько дней не могут въехать в Грузию — об этом сообщает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в Тбилиси.

По информации издания, украинцев тщательно проверяют грузинские власти, а украинское посольство требует соблюдения всех процедур и оформления необходимых документов. Все депортированные ранее отбывали различные сроки в российских исправительных учреждениях. Волонтёры, оказывающие помощь на границе, сообщают, что люди находятся в тяжелых и антисанитарных условиях. По их словам, число ожидающих на границе может возрасти, поскольку Россия продолжает выдворение украинских граждан. На этом фоне Грузия также усилила контроль за въездом и миграционными правилами.