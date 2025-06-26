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26 июня, 14:36

Депортированные Россией украинцы застряли на границе с Грузией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artmim

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artmim

Около 40 граждан Украины, депортированных из России, уже несколько дней не могут въехать в Грузию — об этом сообщает корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в Тбилиси.

По информации издания, украинцев тщательно проверяют грузинские власти, а украинское посольство требует соблюдения всех процедур и оформления необходимых документов. Все депортированные ранее отбывали различные сроки в российских исправительных учреждениях. Волонтёры, оказывающие помощь на границе, сообщают, что люди находятся в тяжелых и антисанитарных условиях. По их словам, число ожидающих на границе может возрасти, поскольку Россия продолжает выдворение украинских граждан. На этом фоне Грузия также усилила контроль за въездом и миграционными правилами.

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В июне 2025 года выдворение иностранных граждан из России участилось на фоне усиления мер безопасности и миграционного контроля. Власти объясняют это истечением сроков заключения у ранее осуждённых граждан, а также необходимостью соблюдения визового режима и миграционного законодательства в условиях обострившейся международной обстановки. Дополнительно на решение о депортации влияет отсутствие законных оснований для дальнейшего пребывания этих лиц на территории РФ.

Марина Фещенко
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