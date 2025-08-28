Мессенджер MAX
28 августа, 14:29

КПП трещат: Украинская молодёжь дала дёру в Польшу, устроив огромные очереди на границе

Обложка © «Страна.ua»

На Украине после открытия границ для парней возрастом от 18 до 22 лет образовались огромные очереди на КПП с Польшей. Молодые люди в спешке покидают страну. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Украинцы покидают страну через Польшу. Видео © «Страна.ua»

Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. За избежание призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет заключения.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
