КПП трещат: Украинская молодёжь дала дёру в Польшу, устроив огромные очереди на границе

На Украине после открытия границ для парней возрастом от 18 до 22 лет образовались огромные очереди на КПП с Польшей. Молодые люди в спешке покидают страну. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Напомним, что на Украине долгое время мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещали покидать страну. Однако недавно был подписан указ о разрешении покидать Украину в военное время мужчинам в возрасте до 22 лет. За избежание призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет заключения.