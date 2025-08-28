TikTok-тренд с Украины: Соцсети заполнили ролики счастливых парней, покидающих страну

«Сейчас очень важно. Выпускают. Ко мне только что подошёл пограничник, я у него переспросил. Он сказал, что выпускают. Всё, все можете ехать сюда. Как перейду границу, покажу, что я в Польше... Потом еду в Германию», — заявил автор видеоролика.