TikTok-тренд с Украины: Соцсети заполнили ролики счастливых парней, покидающих страну
Украинская молодежь массово покидает страну после изменения правил выезда
Обложка © TikTok / vadimkovich
Украинские парни массово публикуют ролики в социальной сети TikTok, снятые на границе Украины и Польши. Украинские власти официально разрешили этой категории граждан покидать страну, что вызвало стремительный отток молодёжи.
Украинский блогер рассказал об обстановке на границе Украины и Польши. Видео © TikTok / vadimkovich
«Сейчас очень важно. Выпускают. Ко мне только что подошёл пограничник, я у него переспросил. Он сказал, что выпускают. Всё, все можете ехать сюда. Как перейду границу, покажу, что я в Польше... Потом еду в Германию», — заявил автор видеоролика.
Большинство выезжающих направляются в страны ЕС, преимущественно в Польшу, Германию и Чехию, где планируют трудоустраиваться или продолжать образование.
Напомним, мужчинам до 22 лет разрешили покидать Украину в военное время. Ранее, на время действия военного положения, мужчинам от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну. За избежание призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пяти лет заключения.