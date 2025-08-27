Мужчинам до 22 лет разрешили покидать Украину в военное время

Правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление кабинета министров было обнародовано на правительственном портале.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, для пересечения границы этой категории граждан потребуется предъявить заграничный паспорт и документ воинского учёта, который может быть представлен в том числе в электронном формате через приложение «Резерв+». В ведомстве подчеркнули, что данная норма касается исключительно лиц призывного возраста, которые состоят на воинском учёте как будущие призывники.