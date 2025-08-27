Мужчинам до 22 лет разрешили покидать Украину в военное время
На Украине после скандала разрешили выезд из страны мужчин от 18 до 22 лет
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media
Правительство Украины официально разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Соответствующее постановление кабинета министров было обнародовано на правительственном портале.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, для пересечения границы этой категории граждан потребуется предъявить заграничный паспорт и документ воинского учёта, который может быть представлен в том числе в электронном формате через приложение «Резерв+». В ведомстве подчеркнули, что данная норма касается исключительно лиц призывного возраста, которые состоят на воинском учёте как будущие призывники.
В то же время, как уточняется в документе, запрет на выезд остаётся в силе для лиц, занимающих определённые должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Для них возможность выехать за пределы Украины предусмотрена исключительно в случае служебной командировки при наличии соответствующего разрешения.
Напомним, Зеленский анонсировал данное решение, отметив, что все детали были согласованы с военным командованием страны. Позже в правительстве Украины объявили, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешат беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Однако в тот день документ так и не был опубликован, из-за чего СМИ подняли шумиху.