НЛО временно парализовал работу аэропорта в Вильнюсе

Аэропорт Вильнюса временно прекратил работу из-за появления неопознанного летающего объекта (НЛО) в воздушном пространстве. Об этом сообщил литовский телеканал TV3 со ссылкой на национальный центр антикризисного управления.

Инцидент произошёл утром 9 сентября и ненадолго парализовал работу воздушной гавани. По предварительной информации, за НЛО могли принять природное явление, однако власти проводят расследование для установления точных причин.