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Регион
11 июля, 10:33

Специалист по НЛО считает, что метеор над Челябинском может оказаться чем-то иным

Уфолог Субботин: Метеор над Челябинском может оказаться спутником или обломком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Этой ночью жители Челябинска стали свидетелями уникального явления — яркого хвоста метеора, пролетавшего над регионом. Однако президент ассоциации протоистории и уфолог (специалист по НЛО) Николай Субботин считает, что делать однозначные выводы о природе этого космического тела пока что рано. По его словам, метеор может оказаться искусственным спутником или обломком космического аппарата.

«Тела, сгорающие в атмосфере, определить очень сложно. Во время падения они все выглядят примерно одинаково, что спутники, что метеориты. Нужно дождаться заявления «Роскосмоса», и только затем делать выводы», цитирует уфолога «Постньюс».

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Напомним, что в ночь на 11 июля в небе над Челябинском зафиксировали яркую вспышку от метеора. Небесное тело пролетело над регионом в 1:54 ночи, оставив за собой огненный след. По словам очевидцев, огненный шар появился внезапно и почти мгновенно сгорел в атмосфере.

Полина Никифорова
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