Специалист по НЛО считает, что метеор над Челябинском может оказаться чем-то иным

Этой ночью жители Челябинска стали свидетелями уникального явления — яркого хвоста метеора, пролетавшего над регионом. Однако президент ассоциации протоистории и уфолог (специалист по НЛО) Николай Субботин считает, что делать однозначные выводы о природе этого космического тела пока что рано. По его словам, метеор может оказаться искусственным спутником или обломком космического аппарата.

«Тела, сгорающие в атмосфере, определить очень сложно. Во время падения они все выглядят примерно одинаково, что спутники, что метеориты. Нужно дождаться заявления «Роскосмоса», и только затем делать выводы», — цитирует уфолога «Постньюс».