Редкое явление: Жители российского региона увидели падающий метеор
74.ru: В небе над Челябинском зафиксировали яркую вспышку от метеора
В небе над Челябинском зафиксировали яркую вспышку от метеора. Очевидцы и уличные камеры зафиксировали редкое астрономическое явление, сообщает портал 74.ru.
Небесное тело пролетело над регионом в 1:54 ночи, оставив за собой огненный след. Вспышку видели жители Челябинска и Миасса, а записи с камер наблюдения показали, как метеор на несколько секунд озарил всё вокруг.
Вспышка метеора. Видео © Telegram / 74.RU
«Была очень яркая резкая вспышка», — отметили свидетели в соцсетях.
По словам очевидцев, огненный шар появился внезапно и почти мгновенно сгорел в атмосфере. Многие местные жители делятся в мессенджерах и соцсетях видео и впечатлениями от необычного зрелища.
Ранее Life.ru сообщал, что в конце июня упавший в США метеорит вызвал землетрясение. Жители Джорджии запечатлели падение небесного тела на видеорегистраторы и камеры мобильных телефонов. По данным метеорологов, ударная волна от падения метеорита спровоцировала локальные подземные толчки.
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