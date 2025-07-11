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Регион
11 июля, 05:25

Редкое явление: Жители российского региона увидели падающий метеор

74.ru: В небе над Челябинском зафиксировали яркую вспышку от метеора

В небе над Челябинском зафиксировали яркую вспышку от метеора. Очевидцы и уличные камеры зафиксировали редкое астрономическое явление, сообщает портал 74.ru.

Небесное тело пролетело над регионом в 1:54 ночи, оставив за собой огненный след. Вспышку видели жители Челябинска и Миасса, а записи с камер наблюдения показали, как метеор на несколько секунд озарил всё вокруг.

Вспышка метеора. Видео © Telegram / 74.RU

«Была очень яркая резкая вспышка», — отметили свидетели в соцсетях.

По словам очевидцев, огненный шар появился внезапно и почти мгновенно сгорел в атмосфере. Многие местные жители делятся в мессенджерах и соцсетях видео и впечатлениями от необычного зрелища.

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Ранее Life.ru сообщал, что в конце июня упавший в США метеорит вызвал землетрясение. Жители Джорджии запечатлели падение небесного тела на видеорегистраторы и камеры мобильных телефонов. По данным метеорологов, ударная волна от падения метеорита спровоцировала локальные подземные толчки.

Обложка © Telegram / 74.RU

Алиса Хуссаин
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