Вызвавший ударную волну огненный шар засняли в небе над США

Очевидцы сняли на видео неизвестный объект, который появился в небе над Джорджией, США. Люди запечатлели момент падения на видеорегистраторы автомобилей и мобильные телефоны. Национальная метеорологическая служба США сообщает, что метеорит упал на землю, вызвав локальное землетрясение ударной волной.

Огненный шар в небе над США. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Кэтрин Роуз Фарр

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30. Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — заявили в ведомстве.

Телеканал NBC сообщает, что в США наблюдали явление, похожее на метеоритный дождь, в течение двух часов. Как минимум два обломка упали на здания. В одном случае объект из космоса выбил крышу дома, разрушил потолок и прожёг ламинат на полу, прежде чем остановиться. О травмах не сообщалось.

Власти добавили, что радары и спутники не смогли отследить метеорит из-за его высокой скорости. В NASA уточнили, что этот метеор можно квалифицировать как суперболид из-за столь яркой вспышки и ударной волны.