6 космических угроз, готовых уничтожить Землю в любой момент: когда это случится

Космос — это холодное и, возможно, безжизненное место. Впрочем, не безжизненное: Земля и всё её население существуют именно в космосе. Было бы неплохо, если бы земляне не были единственными живыми существами во Вселенной. Потому что жизнь на планете Земля слишком хрупка: с изменением климата на планете справляются даже приматы, а из космоса в каждый момент времени может прилететь что-то новое, неизведанное и очень смертоносное. В материале расскажем, что может уничтожить планету и когда это прогнозируют учёные.

Гамма-всплеск

Гамма-всплеск — это самый сильный из известных нам всплесков энергии в космосе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sakkmesterke

В школе на уроках физики обычно изучают ядерные реакции. Благодаря этому мы знаем, что радиоактивное излучение делится на три типа. Это альфа-излучение, оно самое слабое. Бета-излучение, которое может остановить обычный алюминий, например, знаменитые «шапочки из фольги». И гамма-излучение, которое пережить практически невозможно. От него защищают только свинец или бетон. Так вот, гамма-всплеск — это мощнейший космический выброс гамма-излучения. Сильнее гамма-всплесков в космосе пока не обнаружили ничего. Слава Богу, в данный момент времени гамма-всплески происходят в миллиардах световых лет от нас и не могут навредить Земле. Но только вдумайтесь: 7 октября 2023 года до нас долетели остатки гамма-всплеска с расстояния 1,9 миллиарда световых лет, проникнув при этом во все слои атмосферы. Самый обычный гамма-всплеск выпускает за раз столько энергии, сколько Солнце произведёт за 10 миллиардов лет.

Впервые гамма-всплеск обнаружил американский спутник Vela в 1967 году. С тех пор учёные и стали задумываться о том, каким образом это космическое явление будет нас убивать. Если всплеск гамма-излучения произошёл за несколько миллиардов световых лет от Земли, беспокоиться не о чем. Но гамма-всплеск в галактике Андромеды или даже у нас дома, во Млечном пути, снесёт с Земли весь озоновый слой. Он перестанет защищать нас от ультрафиолетового излучения Солнца, и поверхность планеты может просто сгореть. Радует только то, что сильные гамма-всплески случаются раз в 10 тысяч лет.

Солнечная супервспышка

Солнечная супервспышка — это страшно, очень страшно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Вспышки на Солнце происходят постоянно. Иногда они становятся причиной выброса коронарной массы, что провоцирует образование в атмосфере Земли магнитных бурь. Магнитные бури уже сейчас способны повлиять на человеческое здоровье, а также нарушить работу техники. Но недавно учёные обнаружили, что в некоторых планетарных системах звёзды могут буквально «сдувать» с планет атмосферу при помощи сверхмощной вспышки. То же самое может сделать и звёздный ветер — постоянный поток заряженных частиц, который испускает звезда. В поисках примера не придётся даже покидать границы Солнечной системы: у Марса раньше была атмосфера, но эрозия солнечным ветром сделала своё дело, и теперь планета выглядит так, как показывают нам фото с Curiosity. Подобная судьба теоретически ждёт и Землю. Через 5 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом, и примерно за 1–2 миллиарда до этого «сдует» атмосферу с Земли.

Взрыв сверхновой

Взрыв сверхновой — это событие, о котором знают во всех соседних галактиках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ManowKem

Сверхновая — это то, чем становится звезда, когда она умирает. «Взрыв сверхновой» и сама «сверхновая» — синонимичные понятия. Сверхновая — это и есть взрыв, и мы на Земле узнаём о том, что где-то появилась сверхновая, только постфактум. Они могут образовываться из белых карликов, если карлики существуют в двойной звёздной системе, то есть «прилеплены» к другой звезде. Белый карлик взрывается, когда перекачивает слишком много материала от звезды-компаньона к себе. Но гораздо чаще встречаются взрывы массивной звезды. Ядро такого «массива» становится очень тяжёлым и взрывается. В результате могут образоваться два типа космических объектов: чёрная дыра или же нейтронная звезда. А в случае, если такая звезда взорвётся где-нибудь рядом с Солнечной системой, всё закончится плохо и отнюдь не быстро. Ударная волна, радиация, смена орбит планет, превращение Земли в астероид — может произойти буквально всё что угодно. В нашей галактике сверхновые взрываются раз в 50 лет, а ближайший кандидат на такой взрыв в более-менее близкой к нам части Млечного пути — Бетельгейзе из созвездия Ориона. Она станет сверхновой через 10 или 100 тысяч лет, но вряд ли нас убьёт.

Блуждающая нейтронная звезда

Блуждающая нейтронная звезда — это, пожалуй, самое опасное, что может случиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jurik Peter

Блуждающие нейтронные звёзды, как и чёрные дыры, получаются в результате взрывов сверхновых. В обоих случаях ядро звезды сильно сжимается, но в случае нейтронной — сжимается не до конца. В итоге получается не антиматерия, а кусочек материи, который, несмотря на свои относительно маленькие размеры, очень много весит. Если всё пойдёт по плохому сценарию, то такая нейтронная звезда отправится в путешествие, будто какой-то астероид галактического масштаба. При попадании в Солнечную систему такая звезда своей гравитационной силой уничтожит всё. Кстати, нейтронные звёзды образуются в результате слияния двух пульсаров или в ходе эволюции белого карлика. А ещё у них бывает сверхсильное магнитное поле, такие нейтронные звёзды зовутся магнетарами. Гипотетическое влияние магнетара на Солнечную систему будет смертоноснее в разы. И хотя сверхновые взрываются раз в 50 лет, для того, чтобы до нас дошла нейтронная бродяга, потребуются сотни тысяч лет.

Чёрная дыра

Чёрная дыра — антиматерия, то, что противоположно материи. До сих пор никто не знает, что там внутри. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Declan Hillman

Чёрная дыра — это второй путь, по которому может пойти сверхновая. Но для нас он не лучше и не хуже первого. Когда ядро массивной звезды сжимается очень-очень сильно, сильнее, чем в момент образования нейтронной звезды, материя, из которой состояло ядро, сжимается до невозможности. И тут же превращается в свою противоположность — антиматерию. Антиматерия потихоньку начинает «пожирать» всю материю вокруг себя, до которой может дотянуться. И да, если Земля попадёт в чёрную дыру, нашу планету просто разорвёт на части.

Астероид

Астероид уже не выглядит таким страшным, правда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Астероид — это, пожалуй, самая изученная космическая угроза. Мы умеем следить за ними, прогнозировать траекторию их движения, можем спланировать план по уничтожению метеорита до столкновения с Землёй. Челябинский метеорит в своё время не удалось остановить, но технологии развиваются. Так, мы знаем, что есть шанс столкновения с астероидом 29075 в 2880 году, а также близко пролетит 99942 Apophis в 2029-м и 2036-м годах. Шансы относительно малы, но размеры астероидов могут спровоцировать вымирание целого вида существ, как это было миллионы лет назад с динозаврами.