6 гениальных изобретений неандертальцев, которыми мы пользуемся до сих пор

С неандертальцами до сих пор связано множество заблуждений. Последние научные открытия не загружаются мгновенно в мозг человека, поэтому некоторые до сих пор считают, что эти удивительные гоминиды были нашими предками. Также распространено мнение, что неандертальцы были гораздо глупее наших предков, кроманьонцев или сапиенсов. Всё это оказалось неправдой: на самом деле homo neanderthalensis — это наши генетические «двоюродные братья». Но в геноме людей есть часть их ДНК: если у вас белая кожа и голубые глаза, вы — неандерталец на два процента. А ещё они были умными. Очень умными. Некоторые технологии, которые раньше считались собственностью людей вида сапиенс, изобрели именно неандертальцы.

Берёзовый дёготь

Раньше учёные думали, что создавать новые материалы могли только люди. Фото © Freepik

Это произошло от 80 до 45 тысяч лет назад. Им удалось опередить наших предков, кроманьонцев. Неандертальцы придумали дёготь. Технология его приготовления была для тех лет невероятно сложной: сначала с берёзы срывали берёсту, потом помещали её в яму, ограничивали доступ кислорода и разжигали огонь. Так и получились два кусочка дёгтя, один весом 1,35, другой — 0,83 грамма. Неандертальцы использовали дёготь в качестве смазки для орудий, чтобы защитить деревянные рукоятки от коррозии. Кроме того, на его основе делали клей, им прикрепляли к рукоятке наконечник. Выделка кожи тоже проходила с использованием неандертальского дёгтя.

Живопись

Учёные обнаружили, что первую наскальную живопись могли создать неандертальцы. Фото © Wikipedia / Hugo Oberma

Где-то от 65 до 74 тысяч лет назад в пещерах Испании неандертальцы разрисовали стены, и это было осознанным действием. По современным научным данным, получается, что наши «двоюродные братья» создали искусство. В пещере Ла-Пасьега можно найти эти рисунки: геометрические узоры, отпечатки рук, изображения животных и людей. Люди современного типа, сапиенсы, позже рисовали в другой пещере, Эль-Кастильо. Мы, люди современного типа, добрались до наскальной живописи только 40 тысяч лет назад.

Жернова для помола

Любите хлеб? Скажите спасибо неандертальцам! Они придумали технологию, которая позволила нам делать муку. Фото © Wikipedia / Wikijetstr

От 39 до 43 тысяч лет назад неандертальцы научились делать жернова для помола муки. В принципе, в те времена Европа как раз переживала переходный период: неандертальцы вымирали, регион начинали заселять современные люди. Но древнейшие жернова обнаружили на стоянке наших «двоюродных братьев». Сапиенсы вполне могли унаследовать технологию производства муки у своих родственников с внушительными надбровными дугами.

Одежда

Да, одежду носить стали именно неандертальцы. Наши предки буквально в это время бегали голыми по лесам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

От 170 до 83 тысяч лет назад неандертальцы придумали одежду. У нас с ними был общий предок — гейдельбергский человек. Но пути его потомков разошлись. Те, кто потом стали людьми современного типа, остались дома, в Африке. Неандертальцам пришлось мигрировать на север, и условия там были очень жёсткими. Поэтому эти таинственные представители рода homo начали снимать шкуры с убитых на охоте животных для того, чтобы надеть на себя. В одежде было тепло, она защищала от осадков, а ещё её можно было использовать, чтобы показывать свой статус.

Украшения

Первые украшения изготавливались, конечно же, из зубов животных. Фото © Wikipedia / Лука Мьеда

Украшения, которые мы находим на стоянках неандертальцев, довольно примитивны. А ещё их немного. Самые древние были созданы 300 тысяч лет назад, но учёные не уверены в том, что это именно украшения, а не случайные узоры на костях. Самое первое украшение, которое точно было создано рукой неандертальца, — это уже 51 тысяча лет назад. Украшение представляло собой ожерелье из просверленных костей животных. Оно могло нести в себе какое-то религиозное или статусное значение.

Духовые инструменты

Первая флейта — тоже изобретение неандертальцев. Фото © Wikipedia / Петар Милошевич

Учёные уверены в том, что самым первым музыкальным инструментом в истории было человеческое тело. Голосовые связки работали на мелодику и гармонию, а старый добрый битбокс задавал ритм. Но очень скоро людям это наскучило. На данный момент достоверно неизвестно, кто изобрёл музыкальные инструменты, но самая древняя костяная флейта была обнаружена на стоянке неандертальцев. А нашли её в Словении, в пещере Дивье Бабе. Ей приблизительно 43 тысячи лет. Флейта представляет собой бедренную кость пещерного медведя с отверстиями, которые неандертальцы аккуратно просверлили.