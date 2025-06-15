Что такое когнитивное искажение? 5 ловушек ума, которые мешают вам жить прямо сейчас. Проверьте себя!

Когнитивные искажения — это автоматические мысли, которые посещают вас без вашей воли, потому что они навязаны обществом. Например, нездоровая самооценка: если вас, ваше творчество и ваш внешний вид часто критиковали родственники, вы автоматически будете критиковать себя по тем же самым шаблонам. Человек не существует в вакууме, поэтому большую часть того, что есть в нашем сознании, в нас внедряют другие люди, которые также против своей воли следуют проверенным веками паттернам (шаблонам). Вспомните теорию плоской Земли! А для тех, кто хочет распознавать когнитивные искажения и быстро от них избавляться, мы опишем основные нарушения работы мышления, которые выявили психологи.

Иллюзия конца истории

Это интересное искажение, которое обусловлено социально и отражает, как мы видим самих себя. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Эта психологическая иллюзия социально обусловлена, то есть досталась нам от общества. Вне зависимости от возраста, люди верят, что в прошлом их личность сильно изменилась, и отказываются верить, что эта же личность так же сильно может измениться в будущем. Например, с 18 до 30 лет у вас сильно менялись приоритеты — и сейчас, лет эдак в 40, вы уверены, что следующие пять десятков вы проведёте более или менее спокойно, без перемен в сознании. Так вот, это неправда. Вы меняетесь прямо сейчас и можете сильно измениться в будущем. Название заимствовали у философа Фрэнсиса Фукуямы. В 1992 году он выпустил книгу «Конец истории и последний человек». В своём труде Фукуяма утверждал, что в какой-то момент события человеческой истории станут однообразными или время вообще остановится.

Ошибка меткого стрелка

Ошибка меткого стрелка может преследовать вас, даже если вы не стреляете. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ошибка меткого стрелка — это когда вы подгоняете данные к желаемому результату. Само название взято из американской легенды о техасце, который сначала стреляет по амбару, а потом рисует мишени в тех местах, где больше кучность стрельбы. Так, когда в мире происходит какое-либо катастрофическое событие, люди вспоминают про катрены Нострадамуса. Из всех стихов прорицателя выбирают тот, который лучше всего подходит к ситуации. Это нечестная работа с информацией, которая, конечно, не отменяет вероятность того, что Нострадамус действительно мог предсказывать будущее.

Иллюзия контроля

Иллюзия контроля — вы думаете, что можете управлять своим телефоном, хотя он давно уже управляет вами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Иллюзия контроля — тоже социально обусловленное искажение. Оно критически важно для того, чтобы мы, люди, не стали массово сходить с ума. Когда происходят какие-то важные события, мы часто думаем, что можем повлиять на них. В реальности события происходят независимо от нас либо же меняются лишь незначительно при нашем участии. Например, глобальные изменения климата. По сути, от вас как от одного человека благоприятный исход этого события не зависит, даже если вы промываете тщательно каждый тетрапак и сдаёте его волонтёрам раздельного сбора отходов. Но, веря в то, что мы делаем мир лучше, мы избавляемся от большого экзистенциального ужаса. Его вселяют в нас последствия промышленного переворота, который наши предки устроили лет 300 назад. Мы не можем повлиять на действия давно умерших людей, поэтому предпочитаем раздельный сбор и электротранспорт. А казино и ставки на спорт буквально зависят от того, насколько сильна в вас иллюзия контроля над событиями.

Ошибка выжившего

Ошибка выжившего идёт рука об руку с обвинением жертвы насилия в том, что с ней случилось. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Ошибка выжившего чем-то похожа на ошибку меткого стрелка, но последствия куда фатальнее. Это когнитивное искажение проявляет себя так: когда мы анализируем какое-нибудь событие, мы принимаем во внимание только данные о тех, кто выжил. При этом данные о тех, кто погиб, тоже очень важны. Например, когда фармацевтические компании выпускают на рынок новое лекарство, им важны только успешные клинические испытания данного продукта. А после Второй мировой войны при анализе данных учитывались только те бомбардировщики, которые вернулись из рейса.

Внутригрупповой фаворитизм

То, на чём работают нации, расы, политические движения и субкультуры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Внутригрупповой фаворитизм — это то, без чего не строились бы сообщества. Представим себе, что мы имеем две враждующие группы. В этой ситуации человек будет автоматически проявлять большую симпатию к тем, кто кажется ему членом той же группы, что и он сам. Например, в случае заселения Земли инопланетянами люди будут автоматически проявлять симпатию к другим людям и, наоборот, проявлять враждебность к инопланетянам. При этом фигура инопланетянина будет демонизирована, а поведение людей как группы будет считаться правильным, даже если будет слишком жестоким.