Метеор пролетел над Стокгольмом и взорвался в районе Балтийского моря

Жители Стокгольма заметили огненный шар в небе. Объект появился над Швецией и взорвался в районе Балтийского моря. Об этом сообщает Sweden Herald.

Жители северной части столицы Швеции начали рассказывать о светящемся объекте вечером 1 июля. Позже аналогичные сообщения поступили от жителей Аландских островов, принадлежащих Финляндии, расположенных в Балтийском море. Вскоре после пролёта метеора раздался взрыв.

Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета пояснил, что граждане, скорее всего, наблюдали болид — метеор, который ярко вспыхнул в небе. Он отметил, что космическое тело взорвалось на высоте около 30 километров. Стемпелс также добавил, что метеоры появляются в атмосфере каждую ночь, но настолько крупные видят примерно раз в пять лет.