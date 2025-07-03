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3 июля, 01:21

Метеор пролетел над Стокгольмом и взорвался в районе Балтийского моря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nazarii_Neshcherenskyi

Жители Стокгольма заметили огненный шар в небе. Объект появился над Швецией и взорвался в районе Балтийского моря. Об этом сообщает Sweden Herald.

Жители северной части столицы Швеции начали рассказывать о светящемся объекте вечером 1 июля. Позже аналогичные сообщения поступили от жителей Аландских островов, принадлежащих Финляндии, расположенных в Балтийском море. Вскоре после пролёта метеора раздался взрыв.

Астроном Эрик Стемпелс из Уппсальского университета пояснил, что граждане, скорее всего, наблюдали болид — метеор, который ярко вспыхнул в небе. Он отметил, что космическое тело взорвалось на высоте около 30 километров. Стемпелс также добавил, что метеоры появляются в атмосфере каждую ночь, но настолько крупные видят примерно раз в пять лет.

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Как сообщал Life.ru, в конце июня жители Джорджии, США, записали на видео другой метеорит, который появился в небе. Очевидцы зафиксировали момент падения на видеорегистраторы и мобильные телефоны. Тогда Национальная метеорологическая служба Штатов информировала, что метеорит упал на землю и вызвал локальное землетрясение ударной волной.

Лия Мурадьян
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