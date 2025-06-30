117 лет с пaдeния Тунгуccкoгo мeтeopитa: 10 безумных фактов, которые до сих пор ставят учёных в тупик

В этот день, 30 июня, 117 лет назад произошло событие, которое считается самым масштабным столкновением Земли с метеоритом в человеческой истории. Огромные космические тела падали на Землю и раньше. Но Тунгусский метеорит оставил после себя множество свидетельств очевидцев, воспоминания о странных небесных явлениях за много километров от эпицентра крушения и настоящую экологическую катастрофу в том месте, где космическое тело приземлилось. Самое главное — мы до сих пор не знаем, что именно упало на Землю 30 июня 1908 года. В материале поделимся самыми интересными фактами о Тунгусском метеорите.

1. Взрыв от Тунгусского метеорита был сильнее атомной бомбы

Да, есть в мире вещи сильнее атомной бомбы. Одной из них стал Тунгусский метеорит. Фото © Wikipedia / Leonid Kulik

Около семи часов утра по иркутскому времени 30 июня 1908 года в бассейн реки Подкаменная Тунгуска, недалеко от торгового посёлка Ванавара, упало космическое тело. В Москве и Санкт-Петербурге был час ночи, но небо в одночасье стало ярким. А очевидцы события, находившиеся рядом с его эпицентром, сообщали, что в небе появилось второе солнце. Людям повезло: они выжили, спасибо малой плотности населения в сибирской тайге. Не так повезло животным и растениям — знаменитые фотографии последствий падения Тунгусского метеорита ужасают: вырванные с корнем деревья на площади 2150 километров, погибшие животные и взрывная волна, которая облетела земной шар дважды.

«Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нём широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось — и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три», — так описывал эту взрывную волну житель села Ванавара Семён Семёнов. А эвенкиец Чучанчи Шанягирь встретил взрыв в чуме вместе с братом Чекареном. Он рассказывает о Тунгусском метеорите так: «За чумом был какой-то шум, слышно было, как лесины падали. Вылезли мы с Чекареном из мешков и уже хотели выскочить из чума, но вдруг очень сильно ударил гром. Это был первый удар. Земля стала дёргаться и качаться, сильный ветер ударил в наш чум и повалил его. Тут я увидел страшное диво: лесины падают, хвоя на них горит, сушняк на земле горит, мох олений горит. Дым кругом, глазам больно, жарко, очень жарко, сгореть можно».

Эти свидетельства похожи на воспоминания, которые оставили люди, выжившие в Хиросиме. Но на деле взрыв от Тунгусского метеорита по мощности превышал не только «Малыша», бомбу, сброшенную на Хиросиму, но и «Толстяка», которого американцы сбросили на Нагасаки. Во взрыве Тунгусского метеорита умещается около 2000 таких атомных «Толстяков» — приблизительные расчёты показывают от 10 до 40 мегатонн. Такая мощь сравнима со средней водородной бомбой.

2. Тунгусский метеорит не оставил кратера

Почему Тунгусский метеорит не оставил кратера? Учёные до сих пор ломают над этим голову. Фото © Wikipedia

Одна из самых таинственных загадок Тунгусского метеорита — почему он не оставил кратера? В месте падения этого космического тела явно виден эпицентр: идеально круглый участок земли, где нет деревьев. Вырванные с корнем таёжные сосны и лиственницы располагались в радиусе двух тысяч квадратных километров вокруг. Но кратера, который обязан оставить любой метеорит, падая на Землю, так и не нашли. Долгое время кратером считали озеро Чеко в восьми километрах от места падения метеорита. Но современный анализ показал, что Чеко появилось примерно на 150 лет раньше. Многие считали, что кратера нет потому, что метеорит утонул в болоте. Но загадка кратера до сих пор остаётся тайной.

3. Несколько дней после падения метеорита белые ночи появились там, где раньше их не было

Да, в некоторых странах появились белые ночи — спасибо Тунгусскому метеориту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / m.mphoto

Падение метеорита и странные небесные явления, связанные с ним, красноречиво описывает Чучанчи Шанягирь: «Утро было солнечное, туч не было, наше солнце светило ярко, как всегда, а тут появилось второе солнце!» Но это почти эпицентр взрыва. Падение Тунгусского метеорита спровоцировало небесные явления, которые наблюдались даже в Северной Атлантике. Так, Лондон и Копенгаген на несколько дней стали «побратимами» Санкт-Петербурга — в этих городах появились белые ночи. Можем представить себе удивление жителей Великобритании и Дании: ночью вдруг становится так светло, что можно читать газеты, а утром на всех первых полосах — новость о небесном теле, которое упало на Россию.

4. Учёные начали исследовать Тунгусский метеорит только в 1921 году

В 1908 году Тунгусский метеорит, к сожалению, «по горячим следам» никто не исследовал. Российская империя переживала трудные времена: с 1904-го по 1905 год продолжалась «маленькая победоносная» Русско-японская война, которая завершилась поражением нашей страны. Так функционеры имперской России поняли, что «маленькая победоносная война» не может удержать революцию. И, кстати, революция случилась в тот же год, что и поражение России: она длилась с 1905-го по 1907-й, ознаменовалась городскими вооружёнными столкновениями, баррикадами и захватом правительственных зданий.

В результате в Российской империи возникла Государственная дума, а рабочие получили право на создание профсоюзов и улучшение условий труда. В 1908 году Николая II, последнего российского императора, явно занимали дела, которые были важнее какого-то метеорита. А потом случились Первая мировая, Февральская и Октябрьская революции, Гражданская война... Таким образом изучение метеорита было отложено на 13 лет. Во время первой экспедиции Леонид Кулик и Пётр Драверт собрали массив воспоминаний свидетелей падения Тунгусского метеорита, и это положило начало исследованиям, которые продолжаются до сих пор.

5. Международный день астероида появился благодаря Queen

Благодаря Тунгусскому метеориту у нас появился ещё один праздник. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DFP Photographic

Каждый год 30 июня мир отмечает День астероида. Его официально признали в ООН в 2016 году, и с тех пор праздник направлен на повышение осведомлённости населения Земли о том, как предотвращать падение метеоритов на планету. Кстати, если вы любите рок-группу Queen, то следующий факт вам понравится. Гитарист Queen Брайан Мэй, который самостоятельно сделал себе гитару из красного дерева и перламутровых пуговиц, на самом деле — титулованный астрофизик. Именно гитарист Queen предложил в 2014 году праздновать День астероида — после премьеры рок-оперы о падении метеорита на Лондон.

6. Бразильская Тунгуска — аналогичное событие, но в Бразилии

Метеорит, который упал в Бразилии в 1930 году, назвали на русский манер — Тунгуска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mikael Damkier

Через 22 года после падения Тунгусского метеорита в Сибири на противоположной стороне земного шара состоялось аналогичное событие. Его назвали Бразильской Тунгуской. В восемь часов утра по бразильскому времени местные коренные жители на границе с Перу наблюдали, как солнце окрасилось в красный, с неба полетел пепел, раздался гром и три сильных толчка, как при землетрясении. Жители окрестных городов подумали, что проходят военные учения. Но индейцы, принадлежавшие к племени кулино, решили, что грядёт апокалипсис. Вожди уже планировали массовый «побег» от этого апокалипсиса при помощи нейротоксичного яда. Миссионер Феделе д’Альвиано спас представителей и так вымирающего народа: он объяснил коренным жителям Бразилии, что с неба, бывает, падают метеориты и это ещё не конец света.

7. Версия: Тунгусский метеорит был сгустком антиматерии

Версии учёных насчёт происхождения Тунгусского метеорита поражают своим разнообразием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Владимир Роянский, учёный из Юнион-колледжа в американском городе Скенектади, в 1940 году вспомнил свои русские корни и стал изучать Тунгусский метеорит. Он предположил, что на самом деле астероида не было, а Земля столкнулась со сгустком антиматерии. Он не достиг Земли, но вступил в плотный контакт с атмосферой, вследствие чего и образовался взрыв. Данные с первых космических спутников не заметили следов присутствия антиматерии в ближнем космосе.

8. Версия: Тунгусский метеорит был водородной бомбой природного происхождения

В 1973 году физики из Техасского университета предположили, что Тунгусский метеорит был чёрной дырой. На основе их исследований и теорий Стивена Хокинга о происхождении Вселенной в 1989 году появилась версия куда интереснее — учёные предположили, что метеорит на самом деле был кометой, состоящей из радиоактивного вещества — дейтерия. Дейтерий — это, по сути, радиоактивный водород. При соприкосновении с Землёй такая комета превратилась в настоящую водородную бомбу природного происхождения.

9. Версия: метеорита не было, Земля столкнулась с облаком пыли

Эта версия появилась раньше других — в 1908 году. Французский астроном Феликс де Руа предположил, что Земля столкнулась с облаком космической пыли. Великий русский учёный Владимир Вернадский, который своими глазами видел странности в небе летом 1908 года, в 1932-м развил эту теорию: движение космической пыли, по его мнению, вызвало появление серебристых облаков в России с 30 июня по 2 июля 1908 года. А биофизик из Томска Геннадий Плеханов в 1961 году дополнил теорию: по его мнению, разрушения вызвал особенно плотный сгусток космической пыли, сгоревший в атмосфере над Тунгусской тайгой. Поэтому Тунгусский «метеорит» не оставил за собой кратера.

10. Версия: метеорит был тучей комаров

Самая весёлая версия о происхождении Тунгусского метеорита. Главное — в неё легко поверить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maximillian cabinet

Биофизик из Томска Геннадий Плеханов выдвинул ещё одну альтернативную версию о Тунгусском метеорите. Как и любой сибиряк, летом Плеханов сталкивался с множеством насекомых: тучи мошек, косяки комаров, клещи и прочие «радости жизни». Поэтому он предположил, что на месте Тунгусского феномена собралось пять кубических километров комаров — такое количество кровопийц не может выдержать даже Сибирская тайга, так что в итоге произошёл взрыв. Версия, конечно же, шуточная.