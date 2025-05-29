Астероиды-убийцы летят на Землю: Есть ли шанс спастись и когда они врежутся в планету
Учёные не прекращают изучать нашу Вселенную и каждый раз находят в ней нечто новое и очень страшное. Life.ru расскажет о трёх астероидах-убийцах, которые летят к Земле.
Обложка © «Шедеврум»
В этом году бразильский профессор Валерио Карруба совместно с группой учёных из Университета Сан-Паулу опубликовал важную научную работу по астрономии. Учёные наблюдали за относительно новыми астероидами и пришли к неутешительным выводам. Эти космические тела могут столкнуться с Землёй при любом, даже малейшем отклонении их орбиты. Системы защиты от астероидов не помогут: их не засечь. В материале расскажем подробнее об этих космических убийцах.
Что это за астероиды-убийцы?
Три астероида стали известны науке относительно недавно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski
Нашими героями стали 2020 SB, 524522 и 2020 CL1. По космическим меркам все они небольшие, но при столкновении с Землёй могут уничтожить город. Первый, 2020 SB, — это маленький, от 264 до 590 метров в диаметре, астероид типа Атиры. Весь класс метеоритов назван в честь богини земли и плодородия у индейцев пауни (чахиксичахикс). Большинство таких астероидов находятся рядом с Землёй. Атиры вращаются по орбите, меньшей, чем орбита своей планеты, получается, они находятся ближе к Солнцу. 2020 SB открыли в 2020 году. Следующий, 5245226, имеет и нормальное название — Зоозве. Он принадлежит к группе атонов — это те астероиды, которые пересекают орбиту Земли с внутренней стороны. И 2020 CL1 — тоже атон. Его диаметр составляет от 272 до 608 метров. Звучит уже опасно!
Где нашли эти астероиды
Астероиды нашли относительно недалеко от Земли. Фото © arxiv.org
Все эти опасные небесные тела в данный момент кружатся вокруг Венеры. В принципе, изучение астероидных скоплений на орбите планеты-близнеца Земли — одна из областей исследований, в которых специализируется Карруба. В исследовании 2024 года его группа обнаружила, что вокруг Венеры есть аж 20 коорбитальных астероидов, то есть таких, которые делят с планетой орбиту. У Марса и Земли таких метеоритов тоже примерно столько же.
Когда эти астероиды обнаружили
С каждым взглядом в космос из телескопа учёные обнаруживают всё новые и новые астероиды. Фото © arxiv.org
В случае с 2020 SB и 2020 CL1 всё понятно: их нашли в 2020 году, что видно по названию. А 524522, то есть Зоозве, был обнаружен в 2002 году. Он несколько раз менял своё название: раньше фигурировал в исследованиях как 2002 VE68. Забавная история связана с именем этого космического тела. «Зоозве» походит на имя какого-нибудь африканского бога, но это не так. Когда астероид решили назвать каким-нибудь словом, а не цифровым шифром, то обнаружили, что названия из мифологии всех народов мира уже закончились. А шифр 2002 VE68 был похож на слово Zoozve, что и дало астероиду интересное название.
Чем опасны эти астероиды?
Просто поверьте: они действительно опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images
Да, эти астероиды опасны. Они могут уничтожить целый город. Но могут ли они действительно столкнуться с Землёй, если их орбита пролегает в сфере влияния Венеры? Если коротко, то да! В этом и заключается уникальность исследования группы Валерио Каррубы. Вся троица может упасть на Землю внезапно, при малейшем отклонении в их орбите. Такое отклонение может быть вызвано гравитационным сдвигом и любыми другими факторами. «Коорбитальный статус защищает эти астероиды от близкого сближения с Венерой, но не защищает их от встречи с Землёй», — утверждают исследователи. При помощи моделирования они спрогнозировали разные варианты движения астероидов на ближайшие 26 тысяч лет и пришли к выводу, что уже через полтора столетия их орбиты станут непредсказуемыми.
Но не стоит расслабляться. Несмотря на то что, по измерениям учёных, у нас есть целых 150 лет, внезапный гравитационный сдвиг астероида — это более чем вероятное явление. Оно может быть обусловлено столкновением с другим астероидом, прохождением на близком расстоянии от орбиты планеты и даже YORP-эффектом. YORP-эффект — это когда солнечные лучи меняют направление движения маленьких и неровных астероидов. Этот эффект открыл в 1900 году Иван Осипович Ярковский, в честь которого эффект назван. В случае астероидов больше 125 километров изменения будут незначительными.
Почему астероиды невозможно будет увидеть, если они полетят к Земле
Астероиды-невидимки летят на Землю прямо сейчас. А может быть, и нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh
Самое ужасное в новых астероидах это то, что в случае, если их орбита и скорость поменяются, например, завтра, у нас будет несколько недель, чтобы их остановить. Причём все эти несколько недель мы будем неспособны их увидеть. Телескопы не смогут их засечь из-за солнечного света: он защитит их, будто некое космическое маскировочное устройство. И это плохо, потому что каждый из метеоритов может уничтожить, например, Лос-Анджелес или Гуанчжоу. А сила столкновения в миллион раз превзойдёт удар бомбы «Малыш» по Хиросиме.
Даже НАСА признало Зоозве и два пока что безымянных астероида из 2020 года опасными для Земли. Самое главное: с Земли их увидеть будет невероятно трудно. Группе Каррубы пришлось плотно изучить большие данные, чтобы определить степень опасности венериных метеоритов для Земли. Кстати, старец Лев Клыков предсказал великий частотный Переход Вселенной после 30 августа, читайте на Life.ru.
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