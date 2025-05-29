Астероиды-убийцы летят на Землю: Есть ли шанс спастись и когда они врежутся в планету

В этом году бразильский профессор Валерио Карруба совместно с группой учёных из Университета Сан-Паулу опубликовал важную научную работу по астрономии. Учёные наблюдали за относительно новыми астероидами и пришли к неутешительным выводам. Эти космические тела могут столкнуться с Землёй при любом, даже малейшем отклонении их орбиты. Системы защиты от астероидов не помогут: их не засечь. В материале расскажем подробнее об этих космических убийцах.

Что это за астероиды-убийцы?

Три астероида стали известны науке относительно недавно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Нашими героями стали 2020 SB, 524522 и 2020 CL1. По космическим меркам все они небольшие, но при столкновении с Землёй могут уничтожить город. Первый, 2020 SB, — это маленький, от 264 до 590 метров в диаметре, астероид типа Атиры. Весь класс метеоритов назван в честь богини земли и плодородия у индейцев пауни (чахиксичахикс). Большинство таких астероидов находятся рядом с Землёй. Атиры вращаются по орбите, меньшей, чем орбита своей планеты, получается, они находятся ближе к Солнцу. 2020 SB открыли в 2020 году. Следующий, 5245226, имеет и нормальное название — Зоозве. Он принадлежит к группе атонов — это те астероиды, которые пересекают орбиту Земли с внутренней стороны. И 2020 CL1 — тоже атон. Его диаметр составляет от 272 до 608 метров. Звучит уже опасно!

Где нашли эти астероиды

Астероиды нашли относительно недалеко от Земли. Фото © arxiv.org

Все эти опасные небесные тела в данный момент кружатся вокруг Венеры. В принципе, изучение астероидных скоплений на орбите планеты-близнеца Земли — одна из областей исследований, в которых специализируется Карруба. В исследовании 2024 года его группа обнаружила, что вокруг Венеры есть аж 20 коорбитальных астероидов, то есть таких, которые делят с планетой орбиту. У Марса и Земли таких метеоритов тоже примерно столько же.

Когда эти астероиды обнаружили

С каждым взглядом в космос из телескопа учёные обнаруживают всё новые и новые астероиды. Фото © arxiv.org

В случае с 2020 SB и 2020 CL1 всё понятно: их нашли в 2020 году, что видно по названию. А 524522, то есть Зоозве, был обнаружен в 2002 году. Он несколько раз менял своё название: раньше фигурировал в исследованиях как 2002 VE68. Забавная история связана с именем этого космического тела. «Зоозве» походит на имя какого-нибудь африканского бога, но это не так. Когда астероид решили назвать каким-нибудь словом, а не цифровым шифром, то обнаружили, что названия из мифологии всех народов мира уже закончились. А шифр 2002 VE68 был похож на слово Zoozve, что и дало астероиду интересное название.

Чем опасны эти астероиды?

Просто поверьте: они действительно опасны. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Virrage Images

Да, эти астероиды опасны. Они могут уничтожить целый город. Но могут ли они действительно столкнуться с Землёй, если их орбита пролегает в сфере влияния Венеры? Если коротко, то да! В этом и заключается уникальность исследования группы Валерио Каррубы. Вся троица может упасть на Землю внезапно, при малейшем отклонении в их орбите. Такое отклонение может быть вызвано гравитационным сдвигом и любыми другими факторами. «Коорбитальный статус защищает эти астероиды от близкого сближения с Венерой, но не защищает их от встречи с Землёй», — утверждают исследователи. При помощи моделирования они спрогнозировали разные варианты движения астероидов на ближайшие 26 тысяч лет и пришли к выводу, что уже через полтора столетия их орбиты станут непредсказуемыми.

Но не стоит расслабляться. Несмотря на то что, по измерениям учёных, у нас есть целых 150 лет, внезапный гравитационный сдвиг астероида — это более чем вероятное явление. Оно может быть обусловлено столкновением с другим астероидом, прохождением на близком расстоянии от орбиты планеты и даже YORP-эффектом. YORP-эффект — это когда солнечные лучи меняют направление движения маленьких и неровных астероидов. Этот эффект открыл в 1900 году Иван Осипович Ярковский, в честь которого эффект назван. В случае астероидов больше 125 километров изменения будут незначительными.

Почему астероиды невозможно будет увидеть, если они полетят к Земле

Астероиды-невидимки летят на Землю прямо сейчас. А может быть, и нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / IgorZh

Самое ужасное в новых астероидах это то, что в случае, если их орбита и скорость поменяются, например, завтра, у нас будет несколько недель, чтобы их остановить. Причём все эти несколько недель мы будем неспособны их увидеть. Телескопы не смогут их засечь из-за солнечного света: он защитит их, будто некое космическое маскировочное устройство. И это плохо, потому что каждый из метеоритов может уничтожить, например, Лос-Анджелес или Гуанчжоу. А сила столкновения в миллион раз превзойдёт удар бомбы «Малыш» по Хиросиме.