Ваша собака выдает ваш IQ: 5 пород, которые предпочитают только настоящие интеллектуалы

Мы все слышали фразу «Собака — друг человека», но мало кто задумывался, что выбор породы четвероногого компаньона может рассказать о нас больше, чем мы предполагаем. Психологи уже давно изучают связь между характером человека и породой его питомца, и результаты их исследований просто поражают! Оказывается, самые интеллектуально развитые люди тяготеют к определённым породам собак — и дело тут не только в моде или случайности.

Бордер-колли — гений среди четвероногих

Какие собаки подходят людям с высоким IQ и почему именно эти породы. Фото © Freepik / wirestock

Эта порода считается самой умной в мире, и неспроста! Бордер-колли способны запоминать более тысячи команд и даже решать логические задачи. Люди, выбирающие этих собак, обычно сами отличаются аналитическим складом ума и любят сложные интеллектуальные вызовы. Психологи отмечают, что владельцы бордер-колли часто работают в сферах, требующих высокой концентрации и системного мышления, — программировании, науке, инженерии. Эти собаки нуждаются в постоянной умственной стимуляции, что идеально подходит людям, которые сами не любят скучать и постоянно ищут новые задачи для решения.

Пудель — аристократ с мозгами

Психологи объяснили связь между интеллектом человека и выбором породы собаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baronb

Многие ошибочно думают, что пудель — это просто красивая декоративная собачка. На самом деле эта порода входит в топ-3 самых умных! Пудели невероятно сообразительны, легко обучаемы и обладают отличной памятью. Исследования показывают, что их чаще всего выбирают люди с творческим складом ума — художники, писатели, дизайнеры. Эти собаки отлично чувствуют настроение хозяина и могут подстраиваться под его эмоциональное состояние. Владельцы пуделей, как правило, обладают высоким эмоциональным интеллектом и ценят в отношениях глубину и взаимопонимание.

Немецкая овчарка — стратег и защитник

Топ-5 пород собак, которых предпочитают владельцы с высшим образованием. Фото © Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

Эта порода славится не только преданностью, но и исключительными умственными способностями. Немецкие овчарки легко обучаются сложным командам, могут анализировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. Психологи заметили, что этих собак часто выбирают люди с лидерскими качествами — руководители, военные, предприниматели. Немецкая овчарка требует твёрдой руки и последовательности в воспитании, что привлекает людей с развитыми навыками планирования и стратегического мышления. Такие хозяева обычно отличаются высокой ответственностью и способностью брать на себя сложные задачи.

Австралийская пастушья собака — энергия плюс интеллект

Как выбор породы собаки связан с уровнем интеллекта хозяина. Фото © Unsplash / Kenney Badboy

Эта порода сочетает в себе невероятную выносливость и острый ум. Австралийские пастушьи собаки способны самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях и отлично работают в команде. Их владельцы — это обычно активные, целеустремлённые люди, которые не боятся вызовов. Психологи отмечают, что таких собак чаще всего заводят люди с высокой стрессоустойчивостью и развитыми навыками многозадачности. Это могут быть врачи, спасатели, спортсмены — те, кто привык работать в условиях высокого напряжения и быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Лабрадор-ретривер — дипломат в собачьем мире

Исследование психологов о связи между характером человека и породой его собаки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Лабрадоры поражают не только своей добротой, но и высоким интеллектом. Эти собаки отлично читают эмоции людей, легко обучаются и способны работать в самых разных условиях — от поисково-спасательных операций до терапии. Людей, выбирающих лабрадоров, отличает высокий уровень эмпатии и развитые коммуникативные навыки. Это часто психологи, социальные работники, педагоги — те, кто по роду деятельности работает с людьми. Лабрадоры помогают своим хозяевам ещё больше развивать эмоциональный интеллект и способность к пониманию других.