В ещё двух регионах России введут запрет майнинга криптовалют

В Бурятии и Забайкальском крае в ближайшее время введут круглогодичный запрет на майнинг криптовалют — он будет действовать до 2031 года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства в четверг, 29 мая.

По его словам, ранее в юго-восточной Сибири действовали временные ограничения на майнинг в период осенне-зимнего сезона из-за энергодефицита. Однако теперь, по итогам прошедшего ОЗП, принято решение о продлении запрета на постоянной основе. Аналогичные меры уже введены в Иркутской области.

Запрет на майнинг в отдельных регионах вводится из-за серьёзной нагрузки на энергосистему. Майнинг криптовалют требует значительных объёмов электричества, что усугубляет ситуацию и может привести к перебоям в снабжении жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий. Кроме того, в условиях ограниченных энергетических мощностей приоритет отдают жизнеобеспечивающей инфраструктуре, а не коммерческой добыче цифровых активов.