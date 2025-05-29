В ещё двух регионах России введут запрет майнинга криптовалют
Министр Цивилёв: В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг
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В Бурятии и Забайкальском крае в ближайшее время введут круглогодичный запрет на майнинг криптовалют — он будет действовать до 2031 года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании правительства в четверг, 29 мая.
По его словам, ранее в юго-восточной Сибири действовали временные ограничения на майнинг в период осенне-зимнего сезона из-за энергодефицита. Однако теперь, по итогам прошедшего ОЗП, принято решение о продлении запрета на постоянной основе. Аналогичные меры уже введены в Иркутской области.
Запрет на майнинг в отдельных регионах вводится из-за серьёзной нагрузки на энергосистему. Майнинг криптовалют требует значительных объёмов электричества, что усугубляет ситуацию и может привести к перебоям в снабжении жилых домов, социальных объектов и промышленных предприятий. Кроме того, в условиях ограниченных энергетических мощностей приоритет отдают жизнеобеспечивающей инфраструктуре, а не коммерческой добыче цифровых активов.
Напомним, что с 1 января 2025 года вступило в силу постановление правительства России, запрещающее майнинг криптовалют в десяти регионах и вводящее ограничения в трёх других. Запрет затрагивает Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Кроме того, майнинг запрещён в Северной Осетии, в Чечне, а также на территории новых регионов.