Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года

Как писал Life.ru, в Казани с 21 февраля по 3 марта прошлого года состоялся первый международный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал-спорта. Более двух тысяч атлетов соревновались в 21 дисциплине, объединяющей классический и киберспорт. Победителями и призёрами стали 236 спортсменов из 12 стран. Россияне заняли первые места в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее, фиджитал-баскетболе, а также в спидране и соревнованиях по Standoff 2 + лазертаг.