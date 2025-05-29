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Регион
29 мая, 15:28

Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Вторые Игры будущего состоятся в Абу-Даби с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира.

Первый турнир проходил в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран. Вторые Игры будущего

В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта
В ОП считают, что Игры будущего показали первенство России в объединении классического спорта и киберспорта

Как писал Life.ru, в Казани с 21 февраля по 3 марта прошлого года состоялся первый международный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал-спорта. Более двух тысяч атлетов соревновались в 21 дисциплине, объединяющей классический и киберспорт. Победителями и призёрами стали 236 спортсменов из 12 стран. Россияне заняли первые места в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее, фиджитал-баскетболе, а также в спидране и соревнованиях по Standoff 2 + лазертаг.

Анастасия Никонорова
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