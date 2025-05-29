Абу-Даби примет Вторые Игры будущего в декабре 2025 года
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Вторые Игры будущего состоятся в Абу-Даби с 18 по 23 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба турнира.
Первый турнир проходил в Казани. В соревнованиях приняли участие 2 тысячи спортсменов из более чем 100 стран. Вторые Игры будущего
Как писал Life.ru, в Казани с 21 февраля по 3 марта прошлого года состоялся первый международный турнир «Игры будущего» в формате фиджитал-спорта. Более двух тысяч атлетов соревновались в 21 дисциплине, объединяющей классический и киберспорт. Победителями и призёрами стали 236 спортсменов из 12 стран. Россияне заняли первые места в фиджитал-гонках, фиджитал-хоккее, фиджитал-баскетболе, а также в спидране и соревнованиях по Standoff 2 + лазертаг.