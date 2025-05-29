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Регион
29 мая, 14:52

Послание святого Анатолия: На Россию надвигается небесный шторм

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

Опубликованы послания святого Анатолия Оптинского и святителя Игнатия Брянчанинова. В них они предостерегают, что Россия стоит на пороге значительных изменений, которые будут нелёгкими.

Святые предупреждают о сложностях, подобным «небесному шторму», которые могут угрожать «русскому кораблю», а спасение придёт только к тем, кто будет молиться и каяться.

«Явлено будет великое чудо Божие… И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдёт своим путем, Богом предназначенным…», — говорил Анатолий Оптинский.

Святитель Игнатий подчёркивает, что спасение государства возможно лишь через покаяние людей в своих грехах и отказ от их повторения.

«И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость Свою над Россией», — говорил Игнатий Брянчанинов.

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Ранее россиянам напомнили слова святителя Филарета: «Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими». Однажды он дал наставления, как вести себя с врагами, которыми сегодня могут воспользоваться российские бойцы в зоне СВО. В сложные времена наставления и молитвы святителя Филарета, известного духовными и государственными делами, особенно важны.

Анастасия Никонорова
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