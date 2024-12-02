Россиянам напомнили знаковое наставление Святителя Филарета о врагах Отечества
Митрополит Филарет (Дроздов). Обложка © Wikipedia
Жителям России напомнили знаковые слова Святителя Филарета (Дроздова), Митрополита Московского, чью эпоху неслучайно называли «Веком Филарета». Однажды он дал наставления, как вести себя с врагами, которыми сегодня могут воспользоваться российские бойцы в зоне СВО.
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божьими», — процитировал слова Филарета учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
Он добавил, что в наше непростое время всем очень важны наставления и молитвы святого, который прославился не только своими духовными, но и державными деяниями. По его благословению возвели десятки великих святынь. В их числе Храм Христа Спасителя и церковь Святой Мученицы Татианы при Московском университете.
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