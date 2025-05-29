Чтобы не читать, но всё знать: Эти 7 фильмов помогут подготовиться егэшникам к экзаменам в вуз

В эпоху видеоконтента дети и подростки быстро отвыкают от чтения. Особенно тяжело «идут» объёмные классические произведения, многие из которых содержат подробные описания природы или батальных сцен. В этой ситуации проверенные временем фильмы и сериалы, в которых точно передано большинство сюжетных поворотов, могут стать отличным подспорьем для поступающих в вуз. Вместе с видеосервисом Movix мы собрали топ-7 кинокартин, которые обязательно нужно посмотреть перед экзаменами.

«Война и мир» (1965–1967)

Фото © Кадр из мини-сериала «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Сергей Бондарчук, Василий Соловьёв, Лев Толстой / Kinopoisk

«Война и мир» Льва Толстого — одно из главных произведений школьной программы. Для знакомства с сюжетными линиями четырёхтомного романа подойдёт известная экранизация Сергея Бондарчука. Он выступил одним из авторов сценария, режиссёром, а также исполнил роль Пьера Безухова.

Как и в романе, в фильме рассматриваются темы исторического пути России, нравственного выбора человека, истинных ценностей. Работа стала знаковой не только для советского, но и для мирового кинематографа. В 1965 году «Война и мир» получила главную награду Московского международного кинофестиваля, а в 1969-м — «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

«Судьба человека» (1959)

Фото © Кадр из фильма «Судьба человека», режиссёр Сергей Бондарчук, сценаристы Юрий Лукин, Фёдор Шахмагонов, Михаил Шолохов / Kinopoisk

Ещё одной культовой экранизацией является «Судьба человека» по одноимённому рассказу Михаила Шолохова. В своем режиссёрском дебюте Сергей Бондарчук также сыграл главную роль. Это драматичная история шофёра Андрея Соколова, который прошёл войну и плен, потерял семью. Она рассказывает о силе духа, характера и способности сохранять человечность даже в самых тяжёлых условиях. Некоторые кинокритики посчитали, что фильм превзошёл книгу по силе художественного высказывания, так что его стоит посмотреть не только для подготовки к вступительным экзаменам, но и для общего развития.

«Преступление и наказание» (1969)

Фото © Кадр из фильма «Преступление и наказание», режиссёр Лев Кулиджанов, сценаристы Николай Фигуровский, Лев Кулиджанов, Фёдор Достоевский / Kinopoisk

«Преступление и наказание» Фёдора Достоевского рассказывает историю студента, решившегося на убийство. В чёрно-белой драме Льва Кулиджанова главные роли сыграли Георгий Тараторкин (Родион Раскольников) и Татьяна Бедова (Соня Мармеладова), для которой это стало первым опытом в кино.

В фильме есть некоторые отступления от оригинала. В финале героя мучает совесть, но он не испытывает чувства христианского смирения и покаяния. Также в киноработе пропущены некоторые сцены: прощание Свидригайлова с невестой, диалоги Лужина и Лебезятникова. Но, несмотря на то что режиссёр исключил или интерпретировал по-своему ряд моментов, фильм остаётся достоянием отечественного кинематографа. Работа Льва Кулиджанова помогает разобрать проблемы морального выбора, раскаяния, социальной несправедливости.

«Мастер и Маргарита» (2005)

Фото © Кадр из мини-сериала «Мастер и Маргарита», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk

Экранизация романа «Мастер и Маргарита» от режиссёра Владимира Бортко точно передаёт многие детали романа Михаила Булгакова. Сериал собрал по-настоящему звёздный состав: Олег Басилашвили (Воланд), Анна Ковальчук (Маргарита), Сергей Безруков (Иешуа), Александр Абдулов (Фагот).

Отдельно стоит выделить музыку Игоря Корнелюка, которая помогает раскрыть темы добра и зла, свободы творчества, истинной любви. Значимую роль играют и локации: общие планы Иерусалима действительно снимали в Израиле, библейские сцены — в Болгарии, а московские, как ни странно, — в Санкт-Петербурге.

«А зори здесь тихие» (2015)

Фото © Кадр из фильма «А зори здесь тихие», режиссёр Ренат Давлетьяров, сценаристы Юрий Коротков, Артём Виткин, Ренат Давлетьяров и др. / Kinopoisk

Выход военной драмы «А зори здесь тихие» был приурочен к 70-летию Победы. Это история о подвиге строгого коменданта и пяти девушек-зенитчиц, вступивших в борьбу с отрядом немецких диверсантов. Отметим, что одноимённая повесть Бориса Васильева не везде входит в обязательную часть школьной программы и часто числится в списке дополнительной литературы. Следовательно, знание этого произведения может стать весомым преимуществом при поступлении.

В отличие от фильма 1972 года режиссёр современной версии, Ренат Давлетьяров, довольно подробно останавливается на биографии каждого персонажа, поэтому в «новой» версии зритель может больше узнать о жизненном опыте героев, понять их характер. Морально тяжёлые сцены разбавлены зарисовками потрясающих карельских пейзажей. Большая часть съёмок проходила в посёлке Гирвас и деревне Падун — местах, описанных в книге.

«Онегин» (2024)

Фото © Кадр из фильма «Онегин», режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Александр Пушкин / Kinopoisk

Фильм «Онегин» раскрывает проблемы общественных условностей, нереализованного потенциала, прозрения чувств. От оригинального произведения Александра Пушкина его отличает прежде всего возраст героев: в отличие от книжного «молодого повесы» Онегин в видении режиссёра Сарика Андреасяна старше примерно на 15 лет. То же самое можно сказать и про Татьяну с Ленским, а внешность возлюбленной Ленского, Ольги, противоречит литературному образу.

По словам режиссёра, он стремился максимально правдоподобно изобразить героев и эпоху, поэтому выбрал более возрастных актёров, ведь в то время люди существенно раньше взрослели. Автор подчёркивает, что отображает своё восприятие главного героя, склонность к «русской хандре» которого больше соответствует зрелому, уставшему от жизни человеку, а не юноше.

«Герой нашего времени» (2006)

Фото © Кадр из фильма «Герой нашего времени», режиссёр Александр Котт, сценаристы Ираклий Квирикадзе, Михаил Лермонтов / Kinopoisk

В альтернативном прочтении романа «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова исследуются вечные вопросы человеческой природы. Сериал состоит из восьми серий, в которых изменён привычный порядок повествования. Он начинается с «Княжны Мэри», продолжается «Фаталистом» и «Таманью», завершается «Бэлой» и «Максимом Максимычем».

Помимо того, герои отличаются от своих книжных прототипов как внешне, так и по поведению. Печорин (Игорь Петренко) показан шатеном с голубыми глазами, с более лёгким характером и менее серьёзным отношением к жизни. Зато локации соответствуют описаниям в книге: сериал снимался в основном в Пятигорске и Кисловодске, а события главы «Тамань» — в Тамани.