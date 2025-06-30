Побит рекорд 45-летней давности: давление в Москве опустилось до 738 мм. Как выжить 30 июня Рекорд минимально низкого атмосферного давления сегодня зафиксировали учёные из центра погоды «Фобос». Такого не случалось в столице целых 45 лет! Как пережить непогоду и что делать метеочувствительным? 30 июня, 13:09 Самое низкое давление в Москве в истории: что нельзя делать 30 июня? Обложка © «Шедеврум»

Утро 30 июня началось как обычно, но многие люди отмечали странное состояние и нетипичное недомогание. Чувствовалась непонятно откуда взявшаяся тревога и слабость. Почему даже в паузах между дождями из-за мощного циклона, испортившего лето, не радовало выглядывающее солнце? После обеда всё стало понятно: в Москве зафиксирован атмосферный рекорд, который не повторялся 45 лет. Барометры показали пугающее: давление опустилось до 728,3 мм ртутного столба. Это крайне низкий показатель для столицы. Столь глубокая впадина в давлении — редкость, но тем страшнее её последствия.

Как низкое давление влияет на здоровье людей и чем оно опасно

Как низкое атмосферное давление влияет на людей и почему это не очень хорошее явление? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Рекордно низкое атмосферное давление в Москве — для организма человека это всё равно что медленно и незаметно оказаться в условиях высокогорья. Кровь начинает хуже насыщаться кислородом, падает сосудистый тонус, мозг испытывает гипоксию. Люди с хроническими заболеваниями: сердечники, гипотоники, страдающие мигренями — попадают в зону риска. Их день превращается в испытание: головокружение, закладывание ушей, тошнота, слабость, приступы аритмии, панические атаки. У метеозависимых даже психоэмоциональное состояние выходит из-под контроля. Ночью не уснуть, днём не сосредоточиться.

Но опасность в столь низком атмосферном давлении 30 июня не только в самочувствии. Низкое давление влияет на поведение: реакции замедляются, повышается риск ошибок за рулём, на производстве, в быту. Даже молодые и здоровые отмечают вялость, тяжесть в голове и странное ощущение, будто «мир стал гуще». Организм включается в режим экономии энергии, как при болезни. Но болезни нет — есть только давление, которое буквально давит изнутри.

Фото © «Шедеврум»

«Когда атмосферное давление снижается, снижается и давление артериальное. Меняется тонус сосудов, ухудшается кровоснабжение тканей. Здоровый человек может не заметить перемен либо почувствовать небольшую слабость, сонливость. Серьёзные изменения самочувствия могут заметить люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — у них могут начаться осложнения», — рассказывает врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Побит рекорд низкого давления в Москве: как защитить организм

Исторический минимум: Как защитить организм от низкого давления 30 июня? Фото © Shutterstock / FOTODOM / My Ocean Production

Рекордно низкое атмосферное давление в Москве — приговор или испытание? Большинство врачей говорят, что всё же защитить себя от негативных последствий возможно. В дни экстремально низкого давления, как 30 июня, нужно строго следить за режимом: высыпаться, избегать физической и эмоциональной перегрузки, не делать резких движений. Полезны контрастный душ и умеренная ходьба — это помогает «разбудить» сосуды.

Важно пить достаточно жидкости: она разжижает кровь и помогает сердцу перекачивать её по сосудам. При этом гипертоникам и людям с хронической сердечной недостаточностью нужно строго контролировать объём выпиваемой жидкости, так как избыток может спровоцировать повышение артериального давления и усугубить течение болезни. Полезны отвары трав, несладкие морсы и компоты, простая и минеральная вода. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Что нельзя делать при низком атмосферном давлении? Не рекомендуется пить алкоголь, крепкий кофе в больших количествах и курить — эти стимуляторы только усугубляют спазмы. Лучше заменить их на тёплый сладкий чай, тёмный шоколад, настои элеутерококка или женьшеня. Также нельзя игнорировать сигналы тела. Если ощущаете себя плохо — оставайтесь дома, откладывайте поездки. Проветривайте помещения, пейте воду с лимоном. Главное — не бороться с организмом, а помогать ему адаптироваться.

Если низкое атмосферное давление серьёзно повлияло на самочувствие — сильно болит или кружится голова, появилась слабость, учащённое сердцебиение, — нужно не терпеть, а как можно скорее обратиться к врачу. Ольга Уланкина Врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Но, как и любой шторм или магнитная буря, этот негативный момент пройдёт. Атмосферное давление — переменчиво, и даже самый глубокий спад всегда сменяется подъёмом. Организм умеет адаптироваться, особенно если ему помочь. Метеочувствительность — не приговор, а сигнал: ваше тело говорит с вами на языке природы. И если научиться его слушать — можно не только пережить такие дни, но и выйти из них с новой силой. Кстати, о погоде! Недавно Life.ru рассказывал, когда же в Москву придёт настоящее лето.