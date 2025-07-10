В Челябинске нашли останки пятерых человек, живших в 18 веке

В Челябинске при проведении земляных работ на площади Искусств были обнаружены костные останки пяти человек, предположительно, датируемые 18 веком. Как сообщил экскурсовод Эдуард Верховых, после завершения необходимых экспертиз, останки, вероятнее всего, будут преданы земле.

В Челябинске нашли человеческие скелеты. Видео © VK / Эдуард Верховых

«На исследование останки, наверняка, отвезут в Самару. У нас в Челябинске просто нет лаборатории антропологических исследований. После их, скорее всего, предадут земле», — приводит URA.ru слова Верховых.

Находка была сделана на площади Искусств в процессе подготовки к прокладке трубопровода от улицы Труда в направлении Картинной галереи. Следует отметить, что в исторической части Челябинска и ранее находили старинные захоронения. Так, в ходе раскопок было обнаружено около шести скелетированных останков. Судя по всему, погребения в этом месте осуществлялись ещё до революции.