В российском регионе нашли уникальные бивни мамонта возрастом 127 тысяч лет

В Астраханском музее-заповеднике появились уникальные трёхметровые бивни мамонта, обнаруженные в водоёме Икрянинского района. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Артефакты были извлечены с глубины около девяти метров, а для их подъёма из-за веса свыше 50 килограммов каждый потребовались усилия четверых человек. Как отметил директор музея Алексей Булычев, благодаря условиям хранения — длительному пребыванию в иле без доступа кислорода — бивни и бедренная кость мамонта сохранились хорошо.

По его словам, возраст находок оценивается примерно в 115–127 тысяч лет, и принадлежали они взрослому самцу 27–30 лет. В будущем экспонаты займут место в экспозиции, а музей планирует организовать экспедицию для поиска других частей скелета.