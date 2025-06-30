В российском регионе нашли уникальные бивни мамонта возрастом 127 тысяч лет
В Астраханской области на дне реки нашли трёхметровые бивни мамонта
Бивни. Обложка © Telegram / Астраханский музей-заповедник
В Астраханском музее-заповеднике появились уникальные трёхметровые бивни мамонта, обнаруженные в водоёме Икрянинского района. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Артефакты были извлечены с глубины около девяти метров, а для их подъёма из-за веса свыше 50 килограммов каждый потребовались усилия четверых человек. Как отметил директор музея Алексей Булычев, благодаря условиям хранения — длительному пребыванию в иле без доступа кислорода — бивни и бедренная кость мамонта сохранились хорошо.
По его словам, возраст находок оценивается примерно в 115–127 тысяч лет, и принадлежали они взрослому самцу 27–30 лет. В будущем экспонаты займут место в экспозиции, а музей планирует организовать экспедицию для поиска других частей скелета.
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